Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO: nel 2027 inizia un nuovo universo della saga

Bandai Namco Filmworks ha deciso di rinnovare a fondo il brand ideato in origine da Yoshiyuki Tomino, presentando al pubblico il nuovo piano multimediale denominato “RG Project”. Si tratta di un’operazione su vasta scala pensata per intrecciare prodotti animati, titoli videoludici e varie uscite su differenti piattaforme all’interno di un’ambientazione del tutto inedita e condivisa.

Il tassello principale di questa nuova era sarà la serie animata per la televisione Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO, la cui uscita è prevista sul piccolo schermo nel corso del 2027. A dirigere i lavori sarà Kenji Kamiyama, nome storicamente legato al grande successo di Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, affiancato dalle lavorazioni grafiche dello studio SOLA ANIMATION. In cabina di doppiaggio spicca la presenza dell’attore Takeo Otsuka nei panni del personaggio centrale Ray Azumi, affiancato dalle musiche originali firmate dal noto compositore Go Shiina.

Le vicende mostrate nella serie precedono di circa cent’anni gli eventi narrati nel videogioco d’azione GUNDAM ROGUE ORBIT, annunciato lo scorso giugno in occasione del Summer Game Fest 2026. L’intreccio prende forma quando un misterioso corpo celeste giunge da un’altra galassia, portando in dote scoperte incredibili come la gestione della gravità e le comunicazioni superluminali. L’entità cambia però natura nel giro di pochi anni, scatenando un’ondata aggressiva ribattezzata “Apocalypse”. Dopo aver lottato per tre mesi in orbita, i superstiti sono costretti ad evacuare il pianeta natio e azzerare il calendario. Nel quarantacinquesimo anno di questa nuova epoca, il giovane Ray si risveglia sulla Luna.

Trattandosi di opere del tutto autonome, sia la serie televisiva che il titolo videoludico funzionano benissimo singolarmente, pur offrendo un livello di profondità unico a chi deciderà di esplorarli entrambi. Per tutti i fan che desiderano dare un’occhiata in anteprima allo stile visivo dell’opera, il canale YouTube ufficiale del franchise ha già pubblicato un primissimo teaser video promozionale.