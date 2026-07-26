One Piece continua a fare la storia: lo conferma Netflix

Netflix rilascia ogni settimana i nuovi episodi di One Piece con l’anime che continua ad avere forte seguito sulla piattaforma di streaming. Inoltre il suo progetto esclusivo del live-action, senza dubbio il fiore all’occhiello del franchise di One Piece, evidenzia l’ottimo successo della serie su Netflix.

Dopo il debutto della seconda stagione del live-action di One Piece, è emerso che la seconda stagione ha mantenuto oltre il 90% del pubblico della prima, segnando un grande successo, soprattutto se confrontato con Avatar: The Last Airbender – Stagione 2, la cui première ha registrato un calo di oltre il 69%. Nel frattempo, anche la prima stagione del live-action ha registrato un ottimo numero di spettatori, a dimostrazione del continuo afflusso di nuovi fan al franchise. Ora che la prima metà del 2026 si è conclusa, Netflix ha svelato i dati di streaming, rivelando che il primo arco narrativo dell’anime, la Saga dell’East Blue, ha lo stesso numero di visualizzazioni dell’arco narrativo attualmente in corso. Dunque a quasi 27 anni dalla sua prima messa in onda, One Piece continua a conquistare nuovi fan.

Stando ai dati di Netflix, nella prima metà dell’anno corrente il pubblico ha guardato principalmente due archi narrativi specifici: la Saga dell’East Blue e l’attuale Arco di Elbaph, entrambi a pari merito con 2,8 milioni di visualizzazioni. Questo conferma che la fanbase di One Piece continua a crescere fin dagli esordi della serie, con nuovi appassionati che seguono la storia delle origini tanto quanto i fan storici che seguono l’arco narrativo più recente. Non è un risultato da poco, soprattutto considerando che questi numeri sono stati raggiunti nonostante le limitazioni dovute alla localizzazione.

L’impennata di spettatori per l’arco narrativo iniziale può essere attribuita alla nuova stagione della serie live-action e al ritorno dell’anime dopo la pausa, entrambi fattori che potrebbero aver incoraggiato nuovi spettatori a scoprire la serie. Questo suggerisce che il 2026 è stato un anno speciale per One Piece. Tuttavia, è improbabile che questo slancio si arresti.

Nel frattempo, si vocifera che anche la terza stagione della serie live-action uscirà il prossimo anno, offrendo un’ulteriore opportunità per conquistare nuovi fan. Tuttavia, il fattore determinante rimarrà probabilmente il manga, che attualmente si sta addentrando sempre più nelle fasi finali della storia. Questo rende il momento perfetto per i nuovi fan di iniziare a guardare One Piece e prepararsi ad assistere alla conclusione di un’opera in corso da quasi trent’anni.