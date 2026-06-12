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Thunder 3: l’anime debutta a luglio su Netflix
Eleonora Masala 12/06/2026
Gli appassionati di storie bizzarre e universi paralleli hanno finalmente una risposta definitiva sul debutto della serie. Il particolare Thunder 3, l’apprezzato manga fantascientifico partorito dalla mente di Yuki Ikeda, si prepara a sbarcare in televisione il prossimo 8 luglio all’interno del blocco +Ultra del network Fuji TV. Ma la notizia che farà saltare sulla sedia il pubblico nostrano è che la serie arriverà in contemporanea globale su Netflix, che trasmetterà gli episodi in streaming esclusivo in tutto il mondo fin dal giorno del debutto.
I canali ufficiali legati al progetto hanno voluto fare le cose in grande accompagnando la notizia con un secondo trailer promozionale zeppo di sequenze mai viste prima. Grazie a questo filmato abbiamo l’opportunità di ascoltare in anteprima i ritmi di “Shururerira”, la canzone della cantautrice Otoha scelta come sigla di chiusura dell’anime. Chi si trova a Tokyo a fine giugno potrebbe persino tentare la fortuna. Gli organizzatori terranno un’anteprima gratuita a Shibuya, regalando i biglietti per i primi due episodi tramite una lotteria sul web.
Parliamo di un manga che ha saputo stupire fin dai suoi esordi nel 2022 tra le pagine del Monthly Shonen Magazine di Kodansha. Nonostante una pausa strategica nel corso del 2025, la pubblicazione è ripresa regolarmente nei primi giorni di febbraio, forte degli otto volumi già distribuiti. In Italia la serie viene pubblicata sotto l’etichetta di Planet Manga, che porta in libreria questa folle epopea.
La trama ruota attorno alle vicende di Pyontaro, un ragazzino delle scuole medie che adora sua sorella minore Futaba. Un pomeriggio, insieme alla sua cerchia di amici, il jovem decide di far partire un bizzarro disco ricevuto da un insegnante. Nessuno dei ragazzi sospetta che l’oggetto nasconda un portale dimensionale: basta un momento di distrazione e la piccola Futaba viene risucchiata in un altro universo. Per salvarla, il gruppo dovrà gettarsi in un viaggio pieno di pericoli e misteri.