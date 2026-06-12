Thunder 3: l’anime debutta a luglio su Netflix

Dentsu ha annunciato ufficialmente l'adattamento anime della light novel The Greatest Magicmaster's Retirement Plan. L'annuncio è arrivato il 10 giugno 2026 ed è stato accompagnato da un teaser trailer, una visual chiave e i primi dettagli su cast e staff. La serie è prevista per il 2027. Il titolo originale giapponese è Saikyō Mahōshi no [']