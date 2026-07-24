Studio Cabana diventa una serie anime: il debutto è previsto per il 2027

Il celebre manga Studio Cabana, ideato e disegnato dall’autrice Uma Agri, si prepara finalmente a fare il suo esordio sul piccolo schermo. L’adattamento animato uscirà ufficialmente nel corso del 2027 e le prime informazioni sul progetto sono arrivate insieme a una visual e ai primi nomi del team di lavoro. A farsi carico della realizzazione delle animazioni sarà lo studio JUVENAGE.

La trama segue da vicino le vicende di Yukari Maki, una studentessa delle superiori molto diligente e guidata da un forte valore di onestà. La sua routine quotidiana si complica nel momento in cui inizia a interagire con Yusuke Kusaka, un compagno di classe schivo che l’intera scuola reputa un vero e proprio piantagrane. Nonostante l’evidente disprezzo del ragazzo per i suoi atteggiamenti quasi da tutrice, Yukari si rifiuta di ignorarlo. La svolta nel loro rapporto arriva quando la ragazza decide di seguirlo verso casa per chiarire un pettegolezzo, scoprendo che il giovane si ferma all’interno di uno studio musicale. Lì, vedendolo e ascoltandolo suonare, la protagonista si ritroverà davanti a un lato di Yusuke del tutto inaspettato.

A fare da cornice all’annuncio è comparsa la primissima teaser visual, pensata per ricreare il memorabile primo incontro tra i due protagonisti sul tetto dell’istituto scolastico. Per quanto riguarda lo staff principale, la regia è stata affidata a Shinichiro Ushijima, affiancato da Sawako Hirabayashi alla composizione della serie e da Haruka Sagawa al character design. Sul fronte del cast vocale, la doppiatrice Sayumi Suzushiro tornerà nel ruolo di Yukari Maki, riprendendo la parte già interpretata nei video promozionali del manga.

Lanciato nel giugno del 2021 sulle pagine digitali di Pixiv Comic, il manga conta attualmente otto volumi pubblicati in Giappone, mentre in Italia l’opera è edita da J-POP Manga. L’arrivo della versione animata nel 2027 permetterà a questa storia di farsi conoscere da un pubblico televisivo ancora più ampio, confermando l’ottimo percorso di crescita compiuto dall’opera originale.