Natsume Vuole Imparare: orgoglio ferito e lezioni private – Recensione

Accettare la conclusione di una storia d’amore non è mai un passaggio semplice da superare, ma venire scaricati per via di uno scarso talento e di una marcata esitazione sotto le lenzuola è un colpo a tradimento capace di far vacillare l’autostima di chiunque. Parte proprio da questo bizzarro e amaro pretesto narrativo Natsume Vuole Imparare, il volume unico targato Planet Manga e scritto dalla mangaka Mamita. Il protagonista della vicenda, Natsume Shima, è un ragazzo buono, ferito nell’orgoglio e caratterizzato da un’ingenuità sentimentale quasi disarmante. Subito dopo la dolorosa rottura, preso dalla disperazione e dalla voglia di riscattarsi, decide di prendere in mano la situazione nel modo più drastico ed estremo possibile: ingaggiare un escort professionista a domicilio che gli impartisca delle vere e proprie lezioni pratiche per trasformarlo in un amatore impeccabile. Il piano sembra studiato nei minimi dettagli sulla carta, ma il destino ha in serbo uno scherzo del tutto inaspettato. Quando suonano al campanello e la porta di casa si apre, davanti agli occhi sgranati di Natsume non si presenta un estraneo, bensì Ko, il suo impeccabile, serio e riservatissimo collaboratore domestico.

La vera forza di questa opera unica risiede interamente nella gestione magistrale dei tempi comici e nello stravolgimento immediato dei ruoli e delle dinamiche lavorative preesistenti. Il contrasto stridente tra la timidezza goffa, quasi infantile, di Natsume e la sorprendente disinvoltura con cui Ko affronta la sua seconda professione notturna crea fin dalle prime pagine un corto circuito narrativo davvero esilarante. Mamita dimostra una grande maturità di scrittura nel saper sfruttare con intelligenza la componente piena di sensualità per raccontare qualcosa di molto più profondo: la profonda insicurezza emotiva e la paura del giudizio che bloccano il protagonista. Le scene più intime e spinte, pensate per un pubblico maturo, non risultano mai fini a se stesse o inserite come semplice elemento di intrattenimento vuoto, ma diventano il palcoscenico principale su cui si consuma il progressivo crollo delle difese e delle maschere di Natsume.

A fare da cornice ideale a questa vicenda c’est il tratto grafico dell’autrice, estremamente pulito, moderno ed espressivo. Mamita si dimostra particolarmente abile nel restituire la complessa mimica facciale di due personaggi che si ritrovano, dall’oggi al domani, costretti a ricalibrare da cima a fondo le proprie interazioni quotidiane. Passare dal riordinare l’appartamento al dare lezioni di seduzione richiede un cambio di passo notevole, che il disegno riesce a catturare con straordinaria efficacia visiva. Se da una parte ci si trova di fronte a un manga Boys’ Love leggero, frizzante e visivamente appagante, dall’altra si percepisce chiaramente, pagina dopo pagina, la tensione sotterranea di un sentimento genuino che comincia a farsi strada ben oltre i confini del semplice accordo commerciale e professionale. L’imbarazzo iniziale lascia così il posto a una complicità via via più intima e spontanea, capace di tenere il lettore incollato alle pagine.

Analizzando il volume nel suo complesso, la struttura narrativa scorre con grande fluidità, senza mai mostrare cali di ritmo o momenti di stanca. Ogni singolo capitolo aggiunge un piccolo e fondamentale tassello alla caratterizzazione dei due protagonisti, permettendo a chi legge di affezionarsi rapidamente alle loro disavventure urbane. Natsume Vuole Imparare si rivela così una commedia romantica vivace e brillantemente ritmata, ideale per chiunque sia alla ricerca di una lettura piccante ma sorretta da un intreccio solido, da dialoghi frizzanti e da una massiccia dose di autoironia. È un’opera autoconclusiva che sa intrattenere con leggerezza proponendo al contempo una riflessione sincera e mai banale sull’importanza di accettare le proprie fragilità personali e di imparare ad amarsi prima ancora di cercare spasmodicamente l’approvazione degli altri. Un tassello indispensabile per chi ama le storie d’amore nate sotto i migliori auspici dell’imprevisto.