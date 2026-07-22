Naruto Live-Action: aperte le selezioni per il cast e primi dettagli sulla trama

La strada verso l’adattamento cinematografico di Naruto entra finalmente nel vivo, scatenando subito una grandissima curisiosità tra i fan dell’opera. La Lionsgate e il regista Destin Daniel Cretton hanno infatti dato il via ufficiale ai provini per scovare i volti in carne e ossa che andranno a formare lo storico Team 7. Si cerca una nuova generazione di giovani attori pronti a caricarsi sulle spalle l’eredità di uno dei franchise giapponesi più importanti di sempre, dando inizio a una ricerca globale davvero decisiva per la riuscita del progetto.

Dal materiale informativo diffuso per le selezioni emergono paletti piuttosto chiari sulle caratteristiche degli attori. Chi intende candidarsi per vestire i panni di Naruto, Sasuke o Sakura dovrà avere un’età compresa tra i 16 e i 20 anni, dimostrando al contempo una buona preparazione atletica, un’ottima carica d’energia e una spiccata dote espressiva. Tra le prerogative vincolanti imposte dalla produzione ci sono la padronanza assoluta della lingua inglese e l’appartenenza a origini asiatiche o miste. Le riprese si svolgeranno nel Regno Unito nei primi otto mesi del prossimo anno, segnando un percorso di lavorazione particolarmente intenso e ambizioso.

Oltre ai dettagli organizzativi, il regista Cretton ha colto l’occasione per offrire un’interessante anticipazione sulla visione narrativa del film. L’adattamento non si limiterà soltanto a riproporre i spettacolari combattimenti a colpi di jutsu, ma dedicherà un’attenzione prioritaria allo spessore emotivo del protagonista. La trama metterà al centro il senso di solitudine e di emarginazione vissuto da Naruto, accompagnando lo spettatore attraverso quella faticosa ricerca di sé che porterà il ragazzo a trasformare il proprio fardello interiore in un punto di forza. Un elemento di enorme garanzia per il pubblico risiede nel coinvolgimento diretto del maestro Masashi Kishimoto. La sua presenza nel progetto assicura che lo spirito e la genuinità dell’opera originale verranno preservati con il massimo rispetto e cura.