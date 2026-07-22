Tune in to the Midnight Heart: confermata la seconda stagione per il 2027 con nuovi doppiatori

Tune in to the Midnight Heart tornerà con una seconda stagione nel 2027. L’annuncio è arrivato il 18 luglio 2026, accompagnato da una nuova locandina promozionale e dalla rivelazione di due nuove doppiatrici che si aggiungono al cast della serie.

Le new entry nel cast sono Ami Koshimizu, che darà voce a Riina Yamabuki, sorella maggiore di Arisu e la più grande delle sorelle Yamabuki, e Kaede Hondo, che interpreterà Mito Yamabuki. I due personaggi, inediti rispetto alla prima stagione, arricchiscono ulteriormente la famiglia protagonista della storia.

Lo staff della seconda stagione si conferma nella stessa formazione della prima. La regia è affidata a Masayuki Takahashi, già alla guida di Butareba -The Story of a Man Turned into a Pig-. La series composition è curata da Yukie Sugawara, nota per Grandpa and Grandma Turn Young Again, mentre il character design è firmato da Tomoyuki Shitaya, già al lavoro su 2.5 Dimensional Seduction. La produzione rimane a carico dello studio GEKKOU.

Inoltre, il cast principale della prima stagione viene confermato: Yūki Wakai come protagonista maschile Arisu Yamabuki, Momoko Seto nei panni di Rikka Inohana, Rumi Ōkubo come Himekawa Nene, Sayumi Suzushiro come Kirino Iko e Miku Itō come Ugetsu. La serie è trasmessa in streaming su Crunchyroll.

Il manga originale è scritto e disegnato da Masakuni Igarashi, pubblicato da Kodansha sulla rivista Weekly Shonen Magazine a partire dal settembre 2023. La serie conta attualmente dieci volumi tankōbon. In Italia il manga è distribuito da J-POP Manga con il titolo Midnight Heart Tune, con il primo volume arrivato in fumetteria a febbraio 2025 e il secondo ad aprile 2025.

La trama segue Arisu Yamabuki, erede di un potente conglomerato che da bambino trovava conforto nelle notti insonni grazie alla voce della speaker radiofonica nota come “Apollo“. Al secondo anno di liceo, deciso a ritrovare quella voce per dirle qualcosa di importante, si iscrive al club radiofonico della scuola, dove incontra quattro ragazze determinate a costruire una carriera grazie alla propria voce. La ricerca di Apollo si intreccia con le ambizioni delle protagoniste in un racconto che combina romanticismo, sogni lavorativi e il mondo della radio scolastica.