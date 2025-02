Le uscite J-POP Manga del 12 febbraio 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 12 febbraio 2025 arriva il primo volume di Midnight Heart Tune, la nuovissima e scoppiettante mistery romcom che esplora temi come la musica, le vtuber e il mondo del doppiaggio.

Lo studente Arisu ha passato infinite serate ad ascoltare la trasmissione “Midnight Heart Tune” della speaker dal nickname “Apollo” e di lei si è perdutamente innamorato. Non conosce praticamente nulla di lei a eccezione… della sua voce! Sarà una traccia sufficiente per ritrovarla? Tra tante gag e un pizzico di mistero, J-POP Manga presenta la serie romcom Midnight Heart Tune di Masakuni Igarashi. Il primo volume approda in libreria, fumetteria e in tutti gli store online giusto in tempo per San Valentino, il 12 febbraio.

Arisu Yamabuki è al secondo anno di liceo e ha deciso di mettersi sulle tracce della DJ che gli teneva compagnia dalla radio nota come “Apollo”, ma questa sembra scomparsa nel nulla. Non sa che aspetto abbia né il suo vero nome, però un giorno riesce a trovare indizi sulla sua identità nel club delle telecomunicazioni della sua scuola… e lì incontra ben quattro ragazze che sognano di lavorare con la loro voce! Chi di loro sarà Apollo? Per scoprire la verità, Arisu giura di aiutarle a raggiungere i loro obiettivi!

Prima opera di Masakuni Igarashi ad arrivare in Italia, la serie Midnight Heart Tune è stata nominata ai Next Manga Award 2024 posizionandosi tra i primi dieci candidati.

Riuscirà Arisu a coronare il suo sogno d’amore? Per scoprirlo non resta che immergersi in questa travolgente commedia romantica!

Proseguono anche l’attesissimo Hanako-kun – I sette misteri dell’accademia Kamome con il volume 22 e Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto con il numero 7, entrambi con la seconda stagione dell’anime attualmente in corso.

In uscita anche Danmachi – Sword Oratoria 26, Endroll Back 1, La divisa scolastica di Akebi 12, Rent a Girlfriend 25, Tales of Reincarnation in Maydare 6 e Under Ninja 13.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 12 febbraio 2025.

Le uscite J-POP Manga del 12 febbraio 2025

Midnight Heart Tune 1

Hanako-kun – I sette misteri dell’accademia Kamome 22

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 7

Danmachi – Sword Oratoria 26

Endroll Back 1

La divisa scolastica di Akebi 12

Rent a Girlfriend 25

Tales of Reincarnation in Maydare 6

Under Ninja 13

USCITE DIGITALI

Midnight Heart Tune 1

Lei e il suo cane da guardia 2

RENT A GIRLFRIEND 25

UNDER NINJA 13

Twilight Out of Focus 3

RISTAMPE