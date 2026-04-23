Disney+ lancia un’offerta di abbonamento: tra le serie Daredevil Rinascita

A partire dal 23 aprile fino al 6 maggio, Disney+ offre una promozione a tempo limitato, giusto in tempo per una line up di serie e film molto attesi, tra cui nuovi debutti, disponibili in streaming. Di seguito vi indichiamo costi e contenuti.

Tra i film gli abbonati che approfitteranno: il classico Disney Zootropolis 2 (sequel campione d’incassi a Natale), il film 20th Century Studios Mike & Nick & Nick & Alice. Tra le serie tv: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, Paradise, Scrubs e Malcolm (revival compresi), The Testaments (spin-off sequel di The Handmaid’s Tale, anch’essa interamente disponibile). E ancora le recenti The Beauty, A Thousand Blows, Tell Me Lies e i titoli in arrivo Rivals, Stanley Tucci in Italy (12 maggio), Welcome to Wrexham (15 maggio), Not Suitable for Work (2 giugno) e il film horror di Sam Raimi Send Help (7 maggio).

Ma soprattutto le serie Marvel e Star Wars: la seconda stagione di Daredevil: Rinascita e la novità animata targata Lucasfilm Star Wars: Maul – Shadow Lord, oltre alla precedentemente uscita Wonder Man.

Il 20 maggio, inoltre, debutterà in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti la docuserie originale Hulu italiana in quattro episodi World Wide Mafia, ‘Ndrangheta. Prodotta da Disney+, IBC Movie e Sunset Presse e basata su eventi reali, la docuserie in quattro parti scritta da Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto, François Chayé e diretta da Charmelot e Chayé racconta la storia del procuratore Nicola Gratteri e della sua lotta contro la ‘Ndrangheta.

Disney+: i dettagli della promozione limitata

Dal 23 aprile al 6 maggio collegatevi su www.disneyplus.com/it e attivate l’abbonamento sia come nuovi clienti sia chi riattiva la sottoscrizione.

Avviso di rinnovo automatico: dopo il periodo promozionale della durata di 3 mesi, i piani Disney+ Premium, Disney+ Standard e Disney+ Standard con pubblicità si rinnoveranno automaticamente al prezzo mensile in vigore fino alla cancellazione dell’abbonamento.