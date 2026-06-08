A Livid Lady’s Guide to Getting Even How I Crushed My Homeland with My Mighty Grimoires: data di debutto e nuovo trailer per l’anime fantasy estivo

A Livid Lady’s Guide to Getting Even ha finalmente una data precisa: il debutto è fissato per il 6 luglio 2026 su TV Tokyo, BS11 e AT-X. L’annuncio è arrivato insieme a un nuovo trailer che svela anche due ulteriori membri del cast vocale, completando il quadro di una produzione attesa da tempo dai lettori delle light novel.

L’anime è prodotto da Studio Comet, con la regia affidata a Naoyuki Kuzuya, già noto per Sweet Reincarnation e Saiyuki Gaiden. La composizione della serie è curata da Mitsutaka Hirota, il character design porta la firma di Sayaka Anezaki, mentre le musiche originali sono composte da Satoshi Hono e Karin Nakano. La sigla di apertura si intitola “Q.E.D.” ed è interpretata da Yui Ogura. La sigla di chiusura è “Goodbye Lullaby”, cantata da Aguri Onishi.

Al centro della storia c’è Elizabeth Leiston, doppiata da Saori Onishi. Al suo fianco la fedele domestica Mireille Katarina, con la voce di Ikumi Hasegawa. Yohei Azakami presta la voce all’ambasciatore imperiale Lucas Lebrick. Yu Serizawa interpreta la suora Tida, mentre Yui Ogura torna nel cast anche come Lunoa Carlton. Ayumi Uehara è Misha Tail e Shizuka Ishigami è Elsa Archfield. I due nuovi doppiatori confermati con l’ultimo trailer sono Masaaki Mizunaka nel ruolo dell’ex fidanzato Friede Haldoria e Marika Kono in quello di Sylvia Lockit, la nobildonna che ne ha preso il posto.

Elizabeth è la figlia del primo ministro del regno di Haldoria ed è promessa sposa del principe ereditario. Un giorno il fidanzato rompe il fidanzamento senza preavviso e la fa imprigionare. Furiosa per il tradimento, riesce a fuggire e si rifugia nell’Impero Yutear, dove fonda una compagnia commerciale sotto il nome di Ellie Leis. Il suo obiettivo è la vendetta totale contro chi l’ha tradita, e per raggiungerlo si serve dei Sette Grimori, potenti artefatti magici. La storia mescola fantasy, vendetta e una protagonista che non esita a usare ogni mezzo necessario per raggiungere i propri scopi.

La light novel nasce come web novel pubblicata su Shosetsuka ni Naro dal 6 ottobre 2020 a opera di Metabo Hagure. Dopo aver vinto l’HJ Novel Award per la prima metà del 2021, è stata raccolta da Hobby Japan sotto l’etichetta HJ Novels a partire dal maggio 2022, con illustrazioni di Masami. Sono attualmente disponibili 7 volumi in Giappone. Un adattamento manga a cura di Imo Ono è serializzato su Comic Fire dal maggio 2022, con 10 volumi tankōbon pubblicati fino a marzo 2026. Sia la light novel che il manga sono stati licenziati in inglese da J-Novel Club. Nel frattempo, una pubblicazione italiana non risulta ancora confermata.

L’anime debutta il 6 luglio 2026 su TV Tokyo e canali affiliati. Infine, per aggiornamenti sulla stagione estiva, ti invitiamo a consultar ela nostra sezione dedicata agli anime estate 2026 e la pagina tag degli anime dell’estate.