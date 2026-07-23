Inherit the Winds: Ryōhei Kimura entra nel cast dell’anime sulla Shinsengumi in arrivo a gennaio 2027

L’anime Inherit the Winds (titolo originale: Kaze o Tsugu Mono – 風を継ぐもの) si arricchisce di un nuovo membro nel cast. Ryōhei Kimura, noto al pubblico come voce di Hajime Kashimo in Jujutsu Kaisen, interpreterà Nagakura Shinpachi, storico membro della Shinsengumi. La serie andrà in onda in Giappone a partire da gennaio 2027 sul blocco Agaru Anime delle reti JNN, incluse CBC e TBS.

La produzione è firmata da Aniplex, con l’animazione curata dagli studi Live2D Creative Studio e Drive. La regia è affidata a Tomohiro Kawamura, la sceneggiatura a Yutaka Narui, il character design a Fumi Ebina e le musiche a Shigeru Kishida. Il progetto è liberamente ispirato a una serie di spettacoli teatrali omonimi del gruppo Caramel Box, in scena dal 1996, sebbene la storia anime presenti una trama originale. Narui fa parte del gruppo teatrale ed è co-autore delle storie originali insieme ad Azuki Mashiba. È in programma anche un manga a quattro vignette illustrato da Matsuri Muramatsu, che sarà serializzato su Kodansha tramite il profilo Twi4 X e il sito Saizensen.

Il cast è così composto. Il protagonista Tachikawa Jinsuke è doppiato da Daisuke Sakuma, membro del gruppo idol Snow Man di Johnny & Associates. Yūki Kaji presta la voce a Okita Sōji; Aoi Yūki interpreta Koganei Hyōgo; Kōki Uchiyama è Hijikata Toshizō; Yuichi Nakamura dà voce a Kondō Isami; infine Nichika Ōmori interpreta il personaggio di Kurosuke. Con l’aggiunta di Ryōhei Kimura come Nagakura Shinpachi, il cast principale risulta ora completo nei suoi elementi storicamente riconoscibili.

La trama è ambientata nel 1863, in piena era Bakumatsu. Un ragazzo amnesiaco viene accolto nelle caserme del Mibu Rōshigumi a Kyoto. Okita Sōji lo ribattezza Tachikawa Jinsuke; il giovane inizia a combattere per l’organizzazione mentre questa si evolve nella celebre Shinsengumi e si trova testimone di un Giappone in rapida trasformazione. La narrazione affronta anche eventi storici reali, come l’incidente di Kinmon del 1864, collocandoli all’interno di una vicenda di ricerca identitaria e lealtà tra compagni d’armi.

Il genere storico giapponese ha una lunga tradizione nell’animazione. Degli esempi sono serie come Rurouni Kenshin, ambientata nell’era Meiji, hanno dimostrato il forte interesse del pubblico per i periodi di transizione tra il Giappone feudale e quello moderno. Inherit the Winds si inserisce in questa tradizione puntando su un cast vocale di alto profilo e su una produzione originale supportata da Aniplex, tra le più importanti etichette di produzione anime giapponesi.