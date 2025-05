Le uscite manga Star Comics del 27 maggio 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 27 maggio 2025 troviamo l’edizione regular (dopo l’anteprima della variant la scorsa settimana) del primo volume di Wild Strawberry, la nuova serie di Shone Jump+ che unisce horror, fantascienza e combattimenti.

Inoltre arriva il volume unico 3650 Giorni Senza Te, continuano La Persona Che Mi Piace Non È Un Ragazzo, Lili-Men e tanti altri titoli, mentre sotto l’etichetta Astra esordisce la collana francese I Miti, con i primi due volumi L’Odissea e Zeus e La Nascita Degli Dei.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 27 maggio 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

3650 GIORNI SENZA TE n. 1

QUEER LABEL n.22

di hitomi

€ 7,50

DOPO IL COMMOVENTE TRANSPARENT LOVE, HITOMI TORNA A EMOZIONARE I LETTORI BOYS’ LOVE CON L’OPERA CHE HA SEGNATO IL SUO ESORDIO!

“Sei disgustoso”. Con queste parole Katsumi rifiuta la dichiarazione dell’amico Maki il giorno del diploma. Le loro strade si dividono e si rincrociano in modo del tutto casuale dieci anni dopo, ma Katsumi non è più lo stesso… Sembra che per punirsi per le parole dette a Maki quel giorno ora vada a letto con uomini poco raccomandabili, finendo per essere spesso vittima di violenza. Come reagirà Maki e come si evolverà il rapporto con Katsumi? Potrà l’amore vero curare anche le ferite più profonde? Dopo il commovente Transparent Love, hitomi torna a emozionare i lettori Boys’ Love con l’opera che ha segnato il suo esordio!

L’ODISSEA

ASTRA BD n.3

di Clotilde Bruneau,Giovanni Lorusso,Giuseppe Baiguera

€ 34,90

UN VOLUME UNICO CHE RACCOGLIE TUTTO L’EPICO VIAGGIO DI ULISSE

Dopo dieci anni di guerra, Troia è ora nelle mani dei Greci… Per Ulisse, re di Itaca, è tempo di tornare a casa e ritrovare la sua Penelope. È l’inizio di un viaggio lungo e pericoloso: in ciascuna tappa, la forza, l’ingegno e il coraggio di Ulisse saranno costantemente messi alla prova. Così hanno deciso gli dèi…

L’Odissea di Omero è il racconto iniziatico per eccellenza, in ugual misura spaventoso e favoloso, che spinge l’eroe al confronto con se stesso e il mondo che lo circonda. Questo decennale “viaggio di Ulisse” è ancora una volta occasione per riscoprire alcuni dei temi fondanti della mitologia e della filosofia greca, a partire dalla ricerca della felicità e dell’armonia.

LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 4

QUEER LABEL n.21

di Sumiko Arai

€ 7,50

DOPO IL SUCCESSO ONLINE, ARRIVA IL WEBCOMIC GIAPPONESE A TEMA GIRLS’ LOVE VINCITORE DEL NEXT MANGA AWARDS!

È arrivato il momento di partire con tutta la classe alla volta di Okinawa… L’ansia di Mitsuki e di zio Joe arriva alle stelle, eppure tutto sembra filare liscio. Intanto, tra tormenti interiori e apparente sangue freddo, il cuore di Aya batte sempre più forte per il suo idolo!

LILI-MEN n. 5

POINT BREAK n.291

di Takuma Tokashiki

€ 7,50

OLTRE I LIMITI UMANI!

Rikiya Kasuga, comandante di plotone della Marusa, e Kurogane invadono il territorio autonomo dei succubi della fazione della carne. Ad attenderli, però, ci sono gli alunni succubi guidati dal secondogenito di Big Daddy. Di fronte a un potente avversario che combatte con metodi bizzarri, Kasuga, maestro delle sfide, fa la sua grande scommessa!

MARRIAGETOXIN n. 8

STARDUST n.150

di Mizuki Yoda,Joumyaku

€ 6,50

DA SHONEN JUMP+ ARRIVA UN ESPLOSIVO MIX DI AZIONE, COMICITÀ E ROMANTICISMO!

Kazuma Kannawa, il manovratore della girandola che punta a Erina Zao, è stato colpito da Goccia di Luce, la tecnica letale di Gero. La situazione però si fa disperata, dal momento che né l’avvelenatore né Akakura sono più in grado di muoversi… Namegawa, nel frattempo, intima Kojiro e il suo gruppo di eliminare Zao alla svelta, ma in quel momento qualcuno fa la sua mossa! Che ne sarà del rapporto tra Gero e Akakura?!

MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO n. 5

KOEN n.5

di Kazuyoshi Seto

€ 5,20

IL MANGA UFFICIALE DEL GIOCO DI FAMA MONDIALE! GAME START!

Nel loro viaggio alla ricerca dei confini del mondo, Nico e i suoi compagni mettono finalmente piede nella dimensione chiamata Nether, ma ovunque si voltino trovano un sacco di nemici! Anche lì, tuttavia, ad attenderli ci sono dei nuovi, incredibili incontri!

RECORD OF RAGNAROK n. 23

ACTION n.369

di Azychika,Shinya Umemura,Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

Lo scontro mortale tra Soji Okita, capitano della prima unità della Shinsengumi, e Susanoo no Mikoto, il primo dio della spada, raggiunge il suo apice! Tra scambi di fendenti e contrattacchi, gli spettatori assistono al combattimento definitivo di due lame senza eguali! Quale sarà l’esito?Intanto Odino sembra tramare in segreto un piano molto pericoloso…

THE KING’S BEAST n. 12

EXPRESS n.296

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Per non essere d’ostacolo a Tenyo, Rangetsu ha lasciato il palazzo imperiale ed è tornata al suo paese natale. Quando però inaspettatamente rivede Taihaku, ecco riaffiorare in lei tutto l’affetto che prova per il palazzo e per Tenyo. Così, dopo aver appreso da Taihaku ciò che si prepara a fare il principe, Rangetsu decide di tornare a vivere accanto a lui, ma stavolta farà in modo che Tenyo possa essere fiero di lei.

TRILLION GAME n. 9

GREATEST n.288

di Ryoichi Ikegami,Riichiro Inagaki

€ 6,90

Durante il roadshow, la serie di incontri informativi di rifinitura per gli investitori, i bluff di Haru di colpo vacillano! Ma non sarà tutto un piano per incrementare esponenzialmente i prezzi delle azioni?!

VITA DA SLIME n. 26

WONDER n.150

di Fuse,Taiki Kawakami,Mitz Vah

€ 5,90

L’ISEKAI PIÙ AMATO E “GELATINOSO” DEL GIAPPONE!

È il secondo giorno del festival per l’apertura del paese. Durante le semifinali del torneo di combattimento, principale evento della giornata, inizia la sfida fra Gobta e il misterioso Lion Mask. Quale sarà il risultato di quest’attesissima gara? Quella notte Limur si era accordato per incontrarsi con re Gazehr e il duca Erald, ma ecco comparire a sorpresa insieme a quest’ultimo anche Elmesia, imperatrice di Sarion. L’incontro si trasforma in un inaspettato “vertice trilaterale” fra Limur, Gazehr ed Elmesia, ma quale sarà la domanda rivolta a Limur dall’imperatrice?!

WILD STRAWBERRY n. 1

JANKU n.14

di Ire Yonemoto

€ 6,90

HORROR, FANTASCIENZA, COMBATTIMENTI E DISEGNI ASSOLUTAMENTE SPETTACOLARI IN UNA DELLE OPERE PIÙ TRAVOLGENTI, VIBRANTI E D’IMPATTO ATTUALMENTE SERIALIZZATE SU SHONEN JUMP+!

Vengono chiamati jinka, ovvero “fiori umani”. Sono piante che si sono evolute diventando predatrici di esseri umani. Kingo e Kayano non hanno legami di sangue, ma fin da piccoli hanno sempre vissuto insieme e ora conducono una vita appartata, sognando una famiglia, in una Tokyo ricoperta di piante. Un giorno, però, Kayano viene scoperta dalla Kasotai, la Forza Funerale dei Fiori, la cui missione è eliminare i jinka come quello che la infesta… Ha così inizio la lotta di Kingo, che ha giurato di far tornare umana Kayano per riuscire a diventare una vera famiglia!

ZEUS E LA NASCITA DEGLI DEI

ASTRA BD n.4

di Clotilde Bruneau,Dim D.,Federico Santagati,Carlos Rafael Duarte

€ 29,90

L’EPICA DI ZEUS RACCOLTA IN UN UNICO, SONTUOSO VOLUME

Figlio dei titani Crono e Rea, Zeus, il più grande fra gli dèi, siede sul trono sul Monte Olimpo. Signore del fulmine, fu cresciuto lontano dal padre determinato a divorarlo, poi dovette lottare per imporsi e preservare l’equilibrio del cosmo. La storia inizia con La Nascita degli Dei, al tempo del caos primordiale, quando iniziò il conflitto tra i futuri dèi e le forze primitive. Le Guerre di Zeus permette di rivivere, tra le altre, l’epica battaglia finale contro i Giganti, preludio all’ascesa degli dèi a capo dell’Olimpo. Infine, Gli Amori di Zeus ci rivelano un seduttore incallito che, pur essendo sposato con Era, corteggia e insegue le donne, generando così numerosi discendenti chiamati a un eccezionale destino.