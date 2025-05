Le uscite manga Star Comics del 20 maggio 2025

Tra le uscite manga Star Comics del 20 maggio 2025 troviamo ben tre esordi: la nuova serie di Super Dragon Ball Heroes – Ultra God Mission!!!!, con le nuovissime avventure inedite dei saiyan, The JoJoLands, la nona serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo, e (con l’edizione variant in anteprima) Wild Strawberry, la nuova serie di Shonen Jump+ che unisce horror, fantascienza e combattimenti.

Inoltre continuano serie come Kagurabachi, My Love Story with Yamada-kun at LV999, Ranking of Kings e tante altre.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 20 maggio 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 20 maggio 2025

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 59

DETECTIVE CONAN n.114

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Lo scontro tra l’FBI e gli uomini in nero si conclude in modo assolutamente inaspettato. Quale sarà il destino di Akai, uno degli agenti federali impegnati nella missione? In questo numero nuovi casi di omicidio terranno occupata la geniale mente del piccolo detective: una serie di cadaveri ritrovati nel cuore di un bosco mettono a dura prova le sue abilità ma, come sempre, Conan farà di tutto per scoprire chi ha ucciso quelle persone!

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 7

QUEER LABEL n.20

di Inori,Aonoshimo,Hanagata

€ 6,90

DOPO WHISPER ME A LOVE SONG E YURI IS MY JOB!, UN’ALTRA ATTESISSIMA SERIE GIRLS’ LOVE, CHE HA ISPIRATO ANCHE L’OMONIMO ANIME!

Dopo l’incidente nella città di Euclid, Claire inizia a pensare a come poter risolvere il problema della povertà che affligge il regno e decide di visitare la Chiesa dello Spirito per chiedere consiglio. Lì, Claire e Rae incontrano Lilly, una suora che confessa di essersi innamorata proprio di Rae…!

KAGURABACHI n. 3

JANKU n.13

di Takeru Hokazono

€ 5,50

LA SCINTILLA DEL METALLO CHE SI TRASFORMA IN UNA BELLISSIMA E SOLIDA KATANA.

La Shinuchi, la più potente delle sei spade incantate, sta per essere messa all’asta!

La vendita clandestina è organizzata da criminali per altri criminali, gente che per quell’arma sarebbe pronta a sacrificare la propria vita. Chihiro, tuttavia, non ha alcuna ragione per temere coloro che si mettono tra lui e la sua vendetta: li eliminerà tutti!

MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV999 n. 2

AMICI n.321

di Mashiro

€ 7,50

LA SERIE SENTIMENTALE PIÙ ATTESA DAI LETTORI DI MANGA!

Quando invitano Akane a un raduno con gli altri membri della gilda, la ragazza accetta volentieri. La situazione, però, si fa decisamente complicata con l’entrata in scena di Runa, che non ha nessuna intenzione di accoglierla all’interno del gruppo. Nel frattempo, i sentimenti di Akane nei confronti di Yamada iniziano a farsi sempre più forti…

RANKING OF KINGS n. 13

WONDER n.149

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Dopo aver messo fine al caos nel regno di Bosse, di fronte agli occhi di Bojji appaiono vasti mari e montagne e un sole luminoso. Deciso a viaggiare per il mondo per diventare un re con le sue sole forze, Bojji parte insieme a Kage per visitare altri regni. Intanto il re dell’oltretomba, per far tornare Ouken un essere umano, si avvicina ai più profondi recessi della Graduatoria dei Re!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 20

BIG n.115

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Haru e compagni giungono in una caverna chiamata “Vestigia Astrali”, un luogo dove pare che un tempo si trovasse la Memoria Astrale. Lì vengono loro mostrate non solo immagini del passato, ma anche del mondo terrorizzato dall’invasione della Demon Card! Mentre osservano senza parole quelle scene spaventose, davanti a loro compare il generale supremo di quella malvagia organizzazione, Lucia. L’unica possibilità per salvare il mondo è sconfiggerlo, anche a costo di usare la spada proibita… la nona spada della Ten Commandments!

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 18

DERE n.25

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Izumi e Shikimori hanno deciso di concentrarsi nello studio per dare il massimo negli esami di ammissione all’università. Le sorprese, però, non sono ancora finite: gli ultimi mesi delle superiori sono ricchi di eventi e Shikimori potrebbe finalmente decidere di rivelare cosa ha deciso per il futuro!

SUPER DRAGON BALL HEROES – ULTRA GOD MISSION!!!! n. 1

DB UNIVERSE n.5

di Yoshitaka Nagayama

€ 5,50

RITORNANO I SAIYAN IN NUOVE AVVENTURE COMPLETAMENTE INEDITE.

Si apre il sipario sul Super Torneo dello Spazio-Tempo, un survival game che vede schierati guerrieri di diverse timeline coinvolti in combattimenti al limite della sopravvivenza! Quale sarà l’obiettivo reale di questo evento? E chi è a tirare effettivamente le fila del gioco? Ha inizio un nuovo capitolo di battaglie super caotiche!

THE BOXER n. 10

TOON n.10

di Jihun Jung

€ 13,90

FRA LE SERIE PIÙ ADRENALINICHE DELLA PIATTAFORMA WEBTOON, CON OLTRE 160 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

L’arena si tinge di follia. Con il round decisivo alle porte, Aron e Yu rinnovano con i rispettivi secondi la propria determinazione a combattere e si rimettono in piedi. Sono entrambi giunti al limite fisiologico, ma al termine di un cruento scontro sferrano contemporaneamente il colpo decisivo… Chi dei due finirà al tappeto?! E cosa farà J, che non distoglie lo sguardo da loro…?!

THE JOJOLANDS n. 1

ACTION n.368

di Hirohiko Araki

€ 6,50

SI APRE LA NONA SAGA DE LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO!

Pare che un giapponese sia arrivato sull’isola di Hawaii portando con sé un diamante da sei milioni di dollari. Jodio Joestar, un ragazzo che vive sulla vicina Oahu, raggiunge assieme a dei compagni la villa dell’uomo con l’intenzione di entrarvi e rubare la pietra preziosa. Ma gli intrusi si troveranno ben presto ad avere a che fare con delle circostanze a dir poco incredibili…

Arriva finalmente in Italia la nona serie delle Bizzarre Avventure di JoJo, che come la precedente, JoJolion, porta avanti la saga nella dimensione Steel Ball Run! Quali mirabolanti sorprese avrà in serbo stavolta la geniale mente del maestro Araki?

THE JOJOLANDS n. 1

VARIANT COVER EDITION

ACTION n.#

di Hirohiko Araki

€ 7,90

Il volume sarà disponibile anche in una fantastica edizione Variant Cover!

WILD STRAWBERRY n. 1

VARIANT COVER EDITION

JANKU n.#

€ 7,90

HORROR, FANTASCIENZA, COMBATTIMENTI E DISEGNI ASSOLUTAMENTE SPETTACOLARI IN UNA DELLE OPERE PIÙ TRAVOLGENTI, VIBRANTI E D’IMPATTO ATTUALMENTE SERIALIZZATE SU SHONEN JUMP+!

Vengono chiamati jinka, ovvero “fiori umani”. Sono piante che si sono evolute diventando predatrici di esseri umani. Kingo e Kayano non hanno legami di sangue, ma fin da piccoli hanno sempre vissuto insieme e ora conducono una vita appartata, sognando una famiglia, in una Tokyo ricoperta di piante. Un giorno, però, Kayano viene scoperta dalla Kasotai, la Forza Funerale dei Fiori, la cui missione è eliminare i jinka come quello che la infesta… Ha così inizio la lotta di Kingo, che ha giurato di far tornare umana Kayano per riuscire a diventare una vera famiglia!

Horror, fantascienza, combattimenti e disegni assolutamente spettacolari in una delle opere più travolgenti, vibranti e d’impatto attualmente serializzate su Shonen Jump+!

Il primo volume sarà disponibile anche in edizione Variant Cover.

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 12

GHOST n.237

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

La finale del Torneo di Arti Marziali delle Tenebre è quanto mai agguerrita, e vede lo scontro fra Yusuke e Toguro giungere al culmine della tensione! Proprio quando i due sembravano aver sfoderato il massimo della forza, rivelano nuove carte da giocare… Quale sarà la mossa vincente?!