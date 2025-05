JoJo svela l’identità di Kishibe Rohan in The JOJOLands

Una delle più grandi sorprese della nona parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo, The JOJOLands, è in assoluto l’apparizione del mangaka più popolare del franchise. Kishibe Rohan è stato introdotto per la prima volta in Diamond Is Unbreakable, ma in seguito ha avuto una sua serie spin-off intitolata Così parlò Kishibe Rohan. La sua comparsa nella storia di Jodio e Dragona ha lasciato molti a bocca aperta, poiché la conclusione di Stone Ocean ha portato i fan a chiedersi in che modo Rohan si inserisse in questo multiverso. In una rivelazione a sorpresa, Le Bizzarre Avventure di JoJo ha approfondito lo status del Kishibe Rohan visto in The JOJOLands.

Nell’ultimo numero di JoJo Magazine Estate 2025, il franchise ha rivelato che il Rohan di The JOJOLands era in realtà una versione alternativa del mangaka che abbiamo conosciuto in Morioh. Nello specifico, la pubblicazione afferma quanto segue: “In questo speciale, il Rohan Kishibe che appare in Così parlò Kishibe Rohan viene interpretato come la controparte di un mondo parallelo a quello de Le bizzarre avventure di JoJo, sebbene la sua personalità, le abilità degli Stand e altri tratti siano considerati identici“. Con il finale di Stone Ocean che apre un nuovo universo per i Joestars, Rohan potrebbe essere l’unico personaggio in grado di saltare da un universo all’altro rimanendo pressoché invariato.

Attualmente il franchise ha in programma l’uscita di alcuni importanti capitoli quest’estate, a dimostrazione di quanto Kishibe Rohan sia famoso e amato dai fan de Le bizzarre avventure di JoJo. Infatti il 23 maggio di quest’anno, un nuovo film live-action su Rohan intitolato “Thus Spoke Kishibe Rohan: At a Confessional“, arriverà nei cinema giapponesi.

Oltre al film live-action, Rohan tornerà anche con un nuovo romanzo spin-off intitolato “Synchronicity in Morioh“. Pubblicato sulla stessa rivista che ha rivelato lo stato di Kishibe nel multiverso, la storia è descritta brevemente con la seguente sinossi: “‘Posso occuparmi della casa’, ma poi un mistero bussa alla porta di Rohan“. Uno degli aspetti più forti delle storie secondarie di Rohan è che il mangaka affronta molte più sfide soprannaturali contro gli Stand nemici, lanciando nuove sfide al personaggio secondario di Joestar.