The One Piece: il remake di WIT Studio ha finalmente una data su Netflix

Il viaggio di Monkey D. Luffy ricomincia ufficialmente da zero. Dopo mesi di speculazioni e attesa, è stato confermato che “THE ONE PIECE”, il chiacchieratissimo remake prodotto da WIT STUDIO, sbarcherà su Netflix a febbraio 2027. Non si tratta di un semplice restyling, ma di una vera e propria ripartenza che punta a rileggere il capolavoro di Eiichirō Oda con una cura visiva che solo lo studio dietro le prime stagioni de L’Attacco dei Giganti poteva garantire.

Il piano d’attacco per questa prima stagione è molto preciso. Il remake ripartirà dalle origini, coprendo la celebre saga dell’East Blue, ovvero i primi cinquanta capitoli del manga. La vera notizia però riguarda il formato. È stato rivelato che l’arco narrativo del Baratie, che segna l’iconico incontro tra Luffy e il cuoco Sanji, verrà raccontato in sette episodi da circa cinquanta minuti l’uno. In totale avremo trecento minuti di animazione pura, che Netflix caricherà sulla piattaforma tutti insieme. Una scelta intelligente, che permette di godersi l’intera introduzione senza dover aspettare settimane tra un episodio e l’altro.

Dietro le quinte lavora un team di assoluto rilievo. La regia è affidata a Masashi Koizuka, mentre il design dei personaggi e la supervisione delle animazioni vedono impegnati nomi del calibro di Kyoji Asano e Takatoshi Honda. L’obiettivo dichiarato è quello di celebrare un franchise che, a ventisette anni dal suo esordio televisivo, ha superato i 510 milioni di copie in circolazione, diventando un pilastro della cultura pop globale.

Mentre la serie storica continua a macinare record e il successo di Film Red resta ancora vivido nella memoria collettiva, questo remake rappresenta il punto di ingresso perfetto per le nuove generazioni e un regalo nostalgico per i fan di vecchia data. Rivivere la promessa di Luffy di diventare il Re dei Pirati, partendo dalle acque tranquille ma ricche di sogni dell’East Blue, non è mai stato così invitante. L’appuntamento per salpare nuovamente è fissato per l’inizio del 2027.