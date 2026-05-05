L’esploratore | Recensione

Da bambini ogni cosa diventa un’avventura. Dalla più piccola alla più grande. Giocare in cameretta con gli amici, in un parco, accompagnare i genitori da qualche parte, andare a scuola. Tutto era un’avventura e noi ci sentivamo dei piccoli esploratori. Questo è proprio il soggetto dell’albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi. In L’esploratore troviamo un racconto che parla di un piccolo avventuriero in partenza. Questo è un libro scritto da Michela Nodari, illustrato da Andrea Antinori e pubblicato da Glifo Edizioni nell’aprile 2026.

L’esploratore è un albo illustrato che narra la storia di una partenza. Ma non una sola. Inizia con una partenza per un grande e incredibile viaggio da cui il protagonista ritorna per poi ripartire nuovamente. Il piccolo protagonista di questa storia vivrà mille meravigliose avventure. Tra luoghi strani abitati da curiose creature e percorsi nuovi. Ogni suo arrivo è però solo momentaneo perché è seguito da un nuovo inizio.

Un percorso che è ricco di insidie e dove c’è anche spazio per la paura, per voltarsi indietro molte volte. Ma fermarsi, quello mai. Un’esplorazione che esce anche dal tracciato predefinito segnandone di nuove, utili per fare delle scoperte e poi tornare a casa. Un modo per ripartire più consapevoli e più forti, nell’avventuroso o affascinante percorso della crescita.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Michela Nodari è una talentuosa autrice che avevamo già conosciuto con il delizioso Forse non tutti sanno che… illustrato da Matilde Tacchini e Il tempo che volevi, illustrato da Jesús Cisneros, pubblicati entrambi da Kite Edizioni. E anche per Belnulla, illustrato da Emanuele Benetti e pubblicato da Km Edizioni.

Qui ci troviamo di fronte ad una storia d’avventura. Un’avventura favolosa, ma con degli elementi assolutamente concreti che riportano alla realtà quotidiana di ogni bambino. Un mondo visto come misterioso e la cui scoperta diventa avventurosa e coinvolgente. Senza dubbio uno degli aspetti più interessanti di questo albo illustrato è il linguaggio narrativo che riesce ad accentrare perfettamente il soggetto sul protagonista e il lettore. L’andamento narrativo è ben ritmato, fino ad un epilogo che è già ripartenza.

Per quanto riguarda l’illustratore, Andrea Antinori, abbiamo già avuto il piacere di leggere e recensire molti dei suoi albi illustrati, come ad esempio La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia, scritto da Angelo Mozzillo e pubblicato da Clichy Edizioni, Ultimo regalo, scritto da Mara Dompè e pubblicato da CameloZampa. E Un levriero ben nascosto, Pérez. La vera storia del topino dei denti e La terra non è piatta, pubblicati da Corraini Edizioni.

Con questo nuovo albo abbiamo di nuovo prova del grande talento di questa illustratore. Le illustrazioni dallo spiccato gusto naif, piene di colori e suggestioni creano un’atmosfera unica nella quale immergersi. Ogni personaggio e scenografia è meticolosamente studiata e disegnata in modo da coinvolgere il lettore e immedesimarsi col protagonista. Ogni illustrazione crea un’amalgama perfetta col testo caricandolo di un significato ancor più profondo e suggestivo.

Questo è il primo libro che ci troviamo a recensire di Glifo edizioni. E dobbiamo dire che, basandoci su questo albo illustrato, l’impressione è stata decisamente ottima. Un prodotto davvero di livello eccellente sotto ogni punto di vista. La grafica della copertina è accattivante e cattura l’occhio già al primo sguardo. La qualità della confezione e della carta è di alto livello e amplifica la preziosità del volume. La resa di stampa davvero eccellente rende le meravigliose illustrazioni di Andrea Antinori ancor più belle, vivaci e dal grande impatto visivo.

Conclusione – L’esploratore

L’esploratore è un albo illustrato che colpisce per la sua bellezza sin dalla copertina. Poi lo si inizia a sfogliare e leggere e si continua il viaggio nell’incanto. Un’esplorazione narrata del protagonista che seguiamo passo passo con sguardo affascinato e col desiderio della scoperta. Il fascino di questo albo illustrato viene tanto dalle illustrazioni magnifiche di Antinori, quanto dal testo incalzante e musicale di Nodari.

Lo si potrebbe anche definire un racconto di viaggio. Perché la crescita è un viaggio. Un viaggio avventuroso per un bambino, che quindi si trasforma in un coraggioso esploratore. Per esplorare il mondo che c’è lì fuori, lontano dai suoi cari, in posti nuovi, pieni di sconosciuti e con cui conoscersi e stringere nuovi rapporti.

Uno spunto di riflessione sulla crescita dal punto di vista infantile. Le magnifiche illustrazioni di Andrea Antinori, tra gli illustratori italiani più talentuosi nel panorama internazionale, creano un’atmosfera giocosa e coinvolgente che rende il tutto ancor più affascinante. In conclusione, L’esploratore è un albo illustrato assolutamente consigliato e una lettura davvero imperdibile. Un gioiellino di rara bellezza da leggere, rileggere, sfogliare e regalare.