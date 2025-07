Pérez. La vera storia del topino dei denti | Recensione

A tutti noi è stata raccontata da bambini la fantasiosa storia del topino dei denti. Un topino che ci avrebbe portato dei soldi se avessimo lasciato il nostro dente caduto sotto al cuscino. Era un modo come un altro per addolcire un po’ quella sofferenza causata dalla perdita di un dente. Che spesso e volentieri non avveniva in maniera del tutto indolore. In Pérez. La vera storia del topino dei denti, il protagonista è per l’appunto il topino dei denti e tutto il commercio che ruota dietro questo scambio. Questo albo illustrato è scritto da Micaela Chirif e Ignacio Medina, illustrato da Andrea Antinori e pubblicato da Franco Cosimo Panini nel giugno 2025.

Come anticipavamo, la storia narrata in questo libro ci porta a scoprire cosa accade al dentino di un bambino quando lo perde. Il protagonista è Pérez, per l’appunto. Un topo che ha fondato un fiorente commercio grazie allo scambio soldino per dentino. Ma cosa ci fa in effetti un topo con i denti da latte di un bambino? Davvero tante cose. Sculture, elementi di design, palazzi, li vende ai dentisti e persino ai batteri. Insomma un commercio fiorente che lo ha reso ricco. E, invece, il bambino con la moneta data da Pérez cosa ci comprerà?

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Abbiamo già avuto il piacere di leggere e recensire alcuni degli albi illustrati dal talentuosissimo Andrea Antinori, come ad esempio, Un levriero ben nascosto e Che sapore ha?, il secondo, scritto da Micaela Chirif e Ignacio Medina, editi entrambi da Corraini Edizioni. Poi anche La famosa esplosione alla fabbrica della nebbia, scritto da Angelo Mozzillo e pubblicato da Clichy Edizioni e Ultimo regalo, scritto da Mara Dompè e pubblicato da CameloZampa.

In questo nuovo albo illustrato, ritroviamo Andrea Antinori come autore dei testi e anche come illustratore. La struttura narrativa è quella tipica dei racconti divulgativi. Ma in realtà è una storia di pura fantasia. Gli elementi di intrattenimento, vagamente seri, infatti rendono la lettura ancor più intrigante e divertente. Perché vanno ad aggiungere un maggior senso comico a tutte le vicende narrate. Il testo è scorrevole, buffo e un po’ naïf. Questo richiama inevitabilmente le illustrazioni di Antinori. Molto descrittive e ovviamente buffissime. Ogni ambientazione è popolata da tantissimi personaggi che vanno ad arricchire di oggetti e situazioni ogni angolo del libro. I colori e il senso di movimento che si crea in ogni pagina la carica ancor più di frizzantezza e allegria.

La storia in sostanza ne risulta ben strutturata con il ruolo da protagonista demandato alle illustrazioni di Andrea Antinori. Tutta la caratterizzazione dei suoi personaggi, oggetti e situazioni, imprime una gioiosità e carisma davvero unici e inimitabili. Il suo stile infatti è molto narrativo e arricchisce di sotto gag tutto il filone principale della storia. Franco Cosimo Panini confeziona un albo illustrato davvero spumeggiante e bello da vedere. Un libro che cattura l’occhio già al primo sguardo grazie alla sua copertina di grande impatto compositivo. La confezione è, come sempre eccellente. Ogni aspetto di questo libro è ben curato fin nei minimi dettagli. Grande attenzione è stata data alla copertina, come dicevamo, con un personaggio traslucido su copertina opaca. Ottima anche la carta scelta che in stampa riesce a valorizzare a pieno i colori tenui e gioiosi dello stile di Antinori.

Conclusione – Pérez. La vera storia del topino dei denti

Pérez. La vera storia del topino dei denti è un albo illustrato davvero bello e ben curato da ogni punto di vista. Colpisce sia per la storia originale e divertente, che per le illustrazioni buffe e giocose. In questo libro troviamo davvero tantissimi elementi comici e stimolanti per la fantasia del bambino. Il risultato è dato dal perfetto connubio tra testo e immagine che regge dall’inizio alla fine, regalando tanto sano intrattenimento e divertimento per qualsiasi età.

Può risultare anche un pratico strumento per intrattenere i bambini quando stanno per perdere un dente. Visto che si tratta di una storia divertente e originale che parla proprio di cosa accade ogni volta che un bambino perde un dentino. In conclusione,Pérez. La vera storia del topino dei denti, è albo illustrato assolutamente da consigliare per quanto riguarda il divertimento che regala e lo stimolo alla fantasia. Il tutto grazie alle bellissime e frizzanti illustrazioni che divertono ad ogni pagina.