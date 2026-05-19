Bocchi the Rock: il manga riprende la serializzazione a giugno

Ottime notizie per i fan di Bocchi the Rock!: il manga riprenderà la serializzazione nel numero di agosto 2026 della rivista Manga Time Kirara MAX di Hōbunsha, in uscita in Giappone il 18 giugno. L’annuncio è arrivato oggi attraverso il profilo X ufficiale della redazione di Kirara, accompagnato da una nuova tavola che mostra le quattro componenti della Kessoku Band tornare in azione con un’entrata esplosiva. Una scena che ha il sapore di un messaggio diretto ai lettori: l’attesa è finita.

La serie era entrata in pausa a partire dal numero di marzo 2026 della rivista, dopo che l’autrice Aki Hamaji (anche nota come Aki Hamazi) aveva comunicato la necessità di interrompere il lavoro per recuperare la propria salute fisica. L’annuncio dell’hiatus era stato dato nel gennaio 2026 e aveva comprensibilmente preoccupato la community, considerando la popolarità crescente del franchise e il momento narrativo in cui si trovava la storia.

Il manga di Bocchi the Rock! è serializzato su Manga Time Kirara MAX dal dicembre 2017 in formato yonkoma (manga a quattro vignette per pagina). Ad oggi conta otto volumi tankobon pubblicati in Giappone, con l’ultimo uscito a novembre 2025. In lingua inglese la serie è pubblicata da Yen Press. In Italia il manga non ha ancora ricevuto un’edizione ufficiale, nonostante l’enorme successo dell’adattamento anime.

Per chi non conoscesse la storia, Hitori Gotoh, soprannominata “Bocchi-chan”, è una ragazza estremamente introversa e timida che durante le scuole medie inizia a suonare la chitarra convinta che far parte di una band possa essere la via d’uscita dal suo isolamento. Non avendo amici con cui suonare, finisce però per esercitarsi da sola sei ore al giorno, diventando una chitarrista di talento straordinario. Pubblica i suoi video online sotto lo pseudonimo “Guitar Hero” e sogna di esibirsi al festival scolastico, ma arriva al liceo senza aver stretto una sola amicizia. La sua vita cambia il giorno in cui Nijika Ijichi, batterista della Kessoku Band, la trova per caso e la coinvolge nel gruppo, insieme alla bassista Ryō Yamada e alla vocalist Ikuyo Kita.

Inoltre, l’adattamento anime della prima stagione, prodotto da CloverWorks è diretto da Keiichiro Saito, è andato in onda nell’autunno 2022 ed è stato uno dei maggiori successi dell’anno, conquistando pubblico e critica con la sua animazione inventiva, l’umorismo brillante e una sensibilità sorprendente nel raccontare l’ansia sociale. La serie è disponibile su Crunchyroll, anche con doppiaggio italiano, insieme ai due film compilation. Infine, una seconda stagione è attualmente in produzione, così come un nuovo film animato annunciato lo scorso anno.