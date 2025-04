BOCCHI THE ROCK!: l’anime arriva doppiato in italiano su Crunchyroll

Crunchyroll ha annunciato che l’intera prima stagione dell’anime BOCCHI THE ROCK! è ora disponibile con doppiaggio in italiano sulla piattaforma. Questa novità è stata comunicata il 22 aprile 2025, sorprendendo i fan italiani che attendevano una versione doppiata di questa popolare serie.

Una storia di musica e crescita personale

L’anime, adattamento del manga yonkoma di Aki Hamaji, segue le vicende di Hitori Gotō, una liceale estremamente timida che sogna di suonare in una band. La sua vita cambia quando incontra Nijika Ijichi, una batterista alla ricerca di un chitarrista per la sua band, la Kessoku Band. Insieme, affrontano le sfide della musica e dell’adolescenza, offrendo una narrazione toccante e umoristica che ha conquistato il pubblico.

Un cast vocale tutto italiano

Il doppiaggio italiano vede la partecipazione di talentuosi doppiatori, tra cui Deborah Morese nel ruolo di Hitori Gotō. La serie è prodotta dallo studio CloverWorks, noto per altre opere di successo come My Dress-Up Darling e The Promised Neverland.

Un successo di critica e pubblico

BOCCHI THE ROCK! ha ricevuto ampi consensi per la sua rappresentazione realistica dell’ansia sociale e per la qualità dell’animazione, in particolare durante le performance musicali. La serie ha ottenuto una valutazione media di 4.9 su 5 su Crunchyroll, riflettendo l’apprezzamento del pubblico.

Un fenomeno che va oltre la musica

Oltre al suo successo come anime, BOCCHI THE ROCK! è diventato un vero fenomeno culturale. Le tematiche affrontate, come l’isolamento sociale, la ricerca dell’identità e il potere della musica come mezzo espressivo, hanno risuonato fortemente soprattutto tra i giovani spettatori. Numerosi fan hanno iniziato a condividere cover delle canzoni della Kessoku Band su YouTube e TikTok, contribuendo a diffondere ulteriormente la popolarità della serie anche al di fuori del Giappone.

Disponibile ora su Crunchyroll

Con l’arrivo del doppiaggio italiano, l’anime diventa ancora più accessibile al pubblico italiano, offrendo un’esperienza coinvolgente sia per i nuovi spettatori che per i fan di lunga data. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Crunchyroll.