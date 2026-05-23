Gundam: annunciati nuovi progetti per i 50 anni dell’anime originale

Se i robottoni giganti e le battaglie nello spazio fanno parte del vostro bagaglio di appassionati, tenetevi forte perché sono in arrivo delle novità clamorose. Il mitico universo di Mobile Suit Gundam si sta avvicinando a un traguardo storico, ovvero il cinquantesimo anniversario previsto per il 2029, e la macchina organizzativa si è già messa in moto con annunci da capogiro per questo percorso celebrativo.

Si parte subito col botto grazie a un filmato d’apertura intitolato “a boy with GUNDAM”, diretto da Tsukuro Hayakawa, che vede la collaborazione di tantissimi storici autori del franchise e la splendida colonna sonora curata dai PEOPLE 1 con il brano Kinjito. Ma la notizia che sta facendo fare i salti di gioia ai fan della prima ora riguarda l’anime classico del 1979, quello che ha dato inizio a tutto il mito. È stato infatti confermato lo sviluppo di un monumentale progetto di remaster, che vedrà la luce proprio in concomitanza con l’anniversario.

Le sorprese continuano sul grande schermo con la conferma del debutto al cinema in Giappone di Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM ZERO, un attesissimo prequel che vedrà alla regia Mitsuo Fukuda. Come se non bastasse, ci sono ottime notizie anche per i nostalgici degli anni Novanta, dato che sul sito ufficiale è spuntato l’annuncio di un misterioso nuovo video dedicato a Mobile Suit Gundam Wing, serie che ha da poco festeggiato il suo trentesimo compleanno.

Per iniziare a celebrare tutti insieme questa epopea fantascientifica, a gennaio 2027 si terrà al Makuhari Messe il GUNDAM-Con, un evento mastodontico che ospiterà i creatori storici e le finali dei campionati mondiali. La parte migliore è che questa fiera diventerà itinerante, toccando diverse località in giro per il mondo per creare un legame unico con il pubblico. Insomma, i prossimi anni si preannunciano ricchi di emozioni per chiunque ami i mobile suit.