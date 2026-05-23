Pokémon TCG Pocket: in arrivo la nuova espansione Paradox Drive

Se anche voi non vedete l’ora di aprire i pacchetti digitali giornalieri appena si ricarica l’energia, preparatevi perché una grande novità sta per fare il suo debutto nel gioco. Mancano pochissimi giorni al debutto di Paradox Drive, la prossima attesissima espansione ufficiale di Pokémon TCG Pocket che uscirà mercoledì 27 maggio e promette di scuotere per bene l’applicazione, portando una ventata di freschezza che serviva proprio in questo momento.

La vera novità di questo set è lo sbarco nel gioco delle varianti Tempo Passato e Tempo Futuro. Se avete giocato a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sulla Switch sapete già benissimo di cosa parlo, dato che le carte riprendono proprio le creature paradosso scoperte nella regione di Paldea. Sarà un bel colpo per i collezionisti, che si ritroveranno a caccia di tantissime illustrazioni inedite, incluse quelle spettacolari e super curate dedicate ai due leggendari di copertina, Koraidon e Miraidon, che faranno sicuramente gola a tutti.

Ma non si tratta soltanto di un’aggiunta estetica per i collezionisti più accaniti. Questa novità promette infatti di dare una bella scossa all’attuale meta del gioco di carte collezionabili sul cellulare, cambiando radicalmente le strategie a cui eravamo abituati. Gli allenatori avranno la possibilità di costruire mazzi del tutto inediti e competitivi sfruttando le sinergie uniche tra le carte del Tempo Passato e quelle del Tempo Futuro, combinandole strategicamente con le altre carte appartenenti alla stessa sottocategoria per scatenare combo micidiali durante le partite libere o competitive.

Per dare uno sguardo ravvicinato a quello che ci aspetta e ammirare in anteprima le splendide illustrazioni delle nuove bustine, è già disponibile online il trailer ufficiale di presentazione rilasciato dagli sviluppatori. Mettete da parte i coupon gratuiti che avete accumulato nelle missioni giornaliere, perché la caccia alle varianti paradosso più rare e spettacolari sta per cominciare ufficialmente e promette di tenere incollati agli schermi tantissimi appassionati.