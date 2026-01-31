Naruto Mythos TCG: la prima espansione arriva a marzo

Il mondo di Naruto sta per allargarsi di nuovo, ma questa volta lo fa in una forma un po’ diversa da quelle a cui siamo abituati. Naruto Mythos Trading Card Game ha finalmente una data: il debutto è fissato per il 13 marzo 2026, con un’uscita contemporanea in Europa, Regno Unito e Turchia. Non è il classico “gioco di carte a tema”, ma un progetto pensato con calma, che mette insieme gioco, collezionismo e grande attenzione all’universo originale della serie.

Dietro Naruto Mythos TCG c’è un lavoro lungo e meticoloso. Prima di arrivare alla versione finale sono passate da diverse prove, tra bozze, test e materiali differenti, proprio per capire cosa funzionasse davvero meglio. L’idea è offrire qualcosa che sia piacevole da giocare, ma anche bello da tenere in mano e da collezionare, senza dare la sensazione di un prodotto di scarsa qualità.

Il debutto del gioco avverrà con la prima espansione ufficiale, Konoha Shidō, che porta subito l’attenzione sul Villaggio della Foglia. È una scelta piuttosto chiara: partire dalle origini, dai personaggi e dai luoghi più iconici, per far sentire subito i fan a casa. La collezione include carte Comuni, Non Comuni, Rare, Segrete e una carta Leggendaria con lamina in oro 22 carati, pensata come vero oggetto da collezione. A queste si aggiungono Rare ART con finiture olografiche micro-incise, varianti Segrete a tiratura limitata e le carte speciali Mythos, distribuite solo tramite eventi e tornei.

Al lancio del 13 marzo 2026 saranno disponibili diversi prodotti: Starter Pack per iniziare subito a giocare, display box da 24 bustine con carte da gioco e da collezione, e un Collection Binder pensato per organizzare e proteggere la propria raccolta. L’idea è offrire un’esperienza completa fin dal primo giorno.

Il percorso di Naruto Mythos TCG è iniziato allo Spiel Essen 2025, passando poi per eventi come Milan Games Week & Cartoomics, London Toy Fair e Spielwarenmesse di Norimberga. L’ultima occasione per provarlo prima del lancio sarà al Festival International des Jeux di Cannes, dal 27 febbraio al 1° marzo 2026.

Intanto, il conto alla rovescia è partito: il 13 marzo 2026 Konoha torna protagonista, questa volta sul tavolo da gioco.