Dragon Ball potrebbe avere il suo primo set LEGO a novembre

Se siete fan di Dragon Ball e allo stesso tempo adorate costruire con i mattoncini LEGO, preparatevi. Negli ultimi giorni sta circolando un rumor che ha già fatto battere forte il cuore a tantissimi fan. Stando a diverse indiscrezioni online, LEGO starebbe pensando di realizzare il primo set ufficiale dedicato al celebre franchise di Akira Toriyama, con un possibile lancio previsto per novembre 2026.

Secondo le informazioni trapelate, il set potrebbe avere come protagonista Shenron, il drago leggendario evocato dalle Sfere del Drago, accompagnato da alcune minifigure dei personaggi più iconici della serie. Sarebbe bello poter ricreare le battaglie e i momenti iconici di Dragon Ball direttamente a casa vostra.

Va detto però che per ora sono solo indiscrezioni. LEGO non ha ancora confermato nulla e non sappiamo ancora dettagli come numero di pezzi, prezzo o date precise. Nonostante questo, l’idea di un set dedicato a Dragon Ball ha già fatto impazzire fan e collezionisti sui social.

Se ci pensate, un set LEGO di Dragon Ball avrebbe il potenziale per unire due mondi incredibili. La creatività dei mattoncini e l’energia epica di Goku, Vegeta e compagnia. E poi, diciamolo, poter evocare Shenron in versione LEGO sarebbe un sogno per chiunque sia cresciuto con le serie TV e i manga.

Insomma, per ora non resta che aspettare e tenere d’occhio eventuali annunci ufficiali. Ma nel frattempo, è impossibile non iniziare a immaginare come potrebbe essere questo primo set.

Il pensiero di avere Shenron e le minifigure dei personaggi più amati in formato LEGO fa già sognare i fan, immaginando il drago delle Sfere del Drago e i personaggi più iconici della saga sul proprio scaffale. Sarebbe interessante anche capire quali altri momenti o personaggi della saga LEGO potrebbe decidere di trasformare in set, visto l’enorme universo di Dragon Ball ancora tutto da esplorare.

FONTE: BrickFanatics