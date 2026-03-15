Il set LEGO della PlayStation 1 potrebbe arrivare a dicembre

LEGO potrebbe presto lanciare un set dedicato alla prima PlayStation. La notizia arriva dall’insider lego_minecraft_goat, che ha rivelato come Sony e LEGO stiano valutando una collaborazione per portare nei negozi la tanto attesa LEGO PS1.

Il set sarebbe in arrivo a dicembre e, se confermato, dovrebbe costare 159,99 euro. La confezione sarebbe piuttosto corposa: 1.911 pezzi per costruire la console originale e un controller DualShock in versione mattoncino, tutti dettagli ricreati con grande cura per far rivivere ai fan l’emozione di quegli anni.

Per chi ha vissuto l’epoca della PlayStation originale, questo set sarebbe un vero tuffo nei ricordi. Immaginate di poter avere sulla scrivania, fianco a fianco con i vostri giochi preferiti, una mini PS1 in LEGO, completa di controller. Per gli appassionati di videogiochi e collezionisti di LEGO, la possibilità di combinare queste due passioni è un sogno che potrebbe finalmente diventare realtà.

Ovviamente, al momento si parla solo di rumor. Non c’è ancora alcun annuncio ufficiale da parte di LEGO o Sony. Nessuna conferma nemmeno sulla disponibilità nei diversi Paesi o su eventuali dettagli extra, come scatole speciali o mini figure aggiuntive. Tutto quello che circola al momento va preso con cautela, ma il solo pensiero di un set del genere ha già fatto accendere i social.

Se confermato, il set LEGO PS1 potrebbe diventare un must-have per collezionisti e appassionati, capace di far rivivere i momenti iconici legati alla console che ha segnato una generazione. L’uscita a dicembre lo rende anche un regalo perfetto per le feste, da montare e ammirare insieme a amici o familiari appassionati di gaming.

Un pezzo di storia dei videogiochi pronto a diventare mattoncino dopo mattoncino un oggetto da esposizione, tra nostalgia e creatività. Un’occasione unica per rivivere i ricordi di una console iconica e allo stesso tempo divertirsi a costruire qualcosa di veramente speciale.

FONTE: lego_minecraft_goat