Carte Pokémon e One Piece per 90mila euro: fermato un uomo a Linate

Chi segue il mondo delle carte collezionabili lo sa bene: tra Pokémon e One Piece girano cifre che, fino a qualche anno fa, sarebbero sembrate assurde. Ed è proprio da qui che parte questa storia, che arriva direttamente dall’aeroporto di Linate. Parliamo di un passeggero arrivato a Linate dopo un viaggio dal Giappone, con scalo a Parigi. All’apparenza tutto normale, una valigia come tante. Solo che dentro non c’erano magliette o gadget da portare a casa, ma una quantità enorme di carte Pokémon e One Piece, per un valore che, facendo due conti, supera tranquillamente i 90mila euro.

Il fermo è scattato nel momento in cui l’uomo ha imboccato il corridoio verde, quello che si passa quando si dichiara di non avere nulla da segnalare in dogana. Una scelta che fanno in molti, ogni giorno. In questo caso però ha fatto scattare un controllo più accurato. Aprendo i bagagli, gli agenti si sono trovati davanti a oltre 20.000 carte, tutte acquistate in Giappone. Alcune appartengono a serie che in Europa non sono ancora arrivate, ed è facile immaginare quanto possano far gola a chi colleziona o rivende.

Chi segue anche solo da lontano il mondo delle carte sa bene come funziona. Le versioni giapponesi, soprattutto quando sono nuove o difficili da trovare, hanno un mercato enorme alle spalle. I prezzi salgono in fretta e il confine tra collezionismo e commercio diventa molto sottile, tanto che qualcuno finisce per provarci, anche a costo di correre grossi rischi.

Secondo quanto emerso, la merce è stata sequestrata e all’uomo è stata contestata l’importazione in contrabbando. Oltre alla perdita delle carte, dovrà affrontare una sanzione amministrativa che può arrivare fino al doppio dei diritti di confine evasi, per una cifra che supera i 22.000 euro. Un colpo durissimo, soprattutto considerando che quel carico rappresentava probabilmente un investimento importante.

Questo episodio racconta molto di quanto il mercato delle carte collezionabili sia cresciuto negli ultimi anni. Pokémon e One Piece non sono più solo giochi o passioni nostalgiche, ma veri e propri asset, capaci di muovere cifre enormi. Allo stesso tempo, però, ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole, anche quando si parla di hobby.

Perché tra il sogno di una carta rarissima e una sanzione salata, a fare la differenza è sempre una dichiarazione in dogana.