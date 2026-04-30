Dragon Ball: la guida completa agli episodi filler da saltare (e a quelli che meritano davvero)

La serie originale di Dragon Ball contiene 21 episodi completamente filler, che rappresentano il 14% della serie totale.

Questo significa che chi vuole seguire l’anime di Akira Toriyama senza distrazioni può farlo relativamente facilmente, diversamente da titoli come Naruto o Bleach, dove il filler raggiunge percentuali molto più alte.

Ma c’è un dettaglio importante: non tutto il filler di Dragon Ball è “cattivo” nel senso tradizionale.

Alcuni episodi filler, come quello in cui Goku affronta un suo duplicato e si allena con un giovane Maestro Roshi, in realtà arricchiscono la storia.

Toriyama stesso ha collaborato a creare parte del materiale aggiuntivo, e si vede.

Quando il filler merita di essere visto

L’episodio 81, Il regno dei demoni, ne è un esempio lampante.

Goku affronta alcuni demoni e salva una principessa, una trama semplice, ma ben realizzata che rafforza il tono avventuriero della serie.

Questi sono gli episodi che vale la pena guardare, perché espandono il worldbuilding senza stroppiare il ritmo narrativo.

Il punto di partenza è critico per capire il filler di Dragon Ball: il manga originale era in corso da circa un anno e mezzo quando l’anime iniziò, per cui ha senso che l’anime sarebbe stato relativamente leggero sul filler.

Insomma, lo studio di animazione non aveva bisogno di inventare troppe storie per aspettare che il manga avanzasse.

La lista pratica: quali saltare, quali no

Per chi vuole seguire solo il manga canonico senza perdere il filo, la regola è semplice: la maggior parte dei 21 episodi filler della serie originale può essere saltata senza problemi.

Tuttavia, come accennato, alcuni valgono davvero il tempo speso.

Il vantaggio di Dragon Ball rispetto a Dragon Ball Z (che arriva a 291 episodi con il 13% di filler) è che non c’è un gigantesco blocco di episodi che rallentano l’azione nella parte centrale della serie. Il filler è distribuito, e generalmente ben integrato.

30 Un esercito misterioso (L’esercito misterioso) 31 Una fidanzata per Goku (Ritorno al villaggio) 32 L’astronave nascosta (Il matrimonio va in fumo) 33 La leggenda del drago (Goku e Silver faccia a faccia) 45 La trappola (Avventura esplosiva) 79 Comincia l’avventura 80 Un nuovo avversario 81 Il regno dei demoni 82 Il mostro 83 Corri a iscriverti! 127 Più veloce del lampo 128 La serenità celestiale 129 Viaggio nel passato 130 Goku contro se stesso 131 L’eruzione 132 La colata lavica 149 Incendio a palazzo 150 Il mangiafuoco 151 Il ritrovamento del ventaglio 152 Il monte dei cinque elementi 153 Il matrimonio

Dragon Ball Z è un’altra storia

Se si considera Dragon Ball Z, le cose cambiano.

Dragon Ball Z ha 38 episodi filler riportati, per una percentuale bassa del 13% su 291 episodi totali.

Ma alcuni di questi archi filler come il Garlic Jr. Arc, il Fake Namek Mini-arc, e le estensioni della saga del Frieza possono rallentare significativamente il ritmo.

Il buon compromesso? I fan che cercano un’esperienza più snella possono anche guardare Dragon Ball Z Kai, che rimuove la maggior parte dei contenuti filler e rimane più fedele al materiale originale del manga.

Il punto di vista di chi guarda oggi

Per uno spettatore moderno che vuole affrontare Dragon Ball per la prima volta, la raccomandazione è saltare il filler puro così da risparmiare tempo, ma non sentirsi in colpa se alcuni episodi, dopo la visione, possono comunque piacere.0

La qualità del filler di Dragon Ball è genuinamente superiore a molti altri shonen, perché Toriyama stesso ha avuto una mano in una parte di esso, e si vede nella realizzazione finale.

Se vi trovate incuriositi da un episodio che “tecnicamente” è filler, guardatelo lo stesso.

Probabilmente ne varrà la pena.

Fonte: ScreenRant