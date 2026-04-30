Bleach: svelata la cover della nuova novel “Don’t Bleach My Fist”

Il mondo di Bleach non smette mai di sorprendere e, proprio quando pensavamo di aver visto tutto, Tite Kubo torna a far parlare di sé. Questa volta però lo fa in una veste diversa, collaborando a un progetto che sta già catalizzando l’attenzione dei fan di vecchia data. È stata infatti svelata la copertina di Don’t Bleach My Fist 1, la nuova light novel che promette di espandere ulteriormente l’universo del franchise.

La notizia principale, oltre all’accattivante titolo, riguarda la penna dietro questo nuovo volume, Ryohgo Narita. Se conoscete Baccano! o Durarara!!, sapete esattamente cosa aspettarvi. Narita è un maestro nel gestire narrazioni corali, ritmi frenetici e intrecci urbani complessi. Affidare a lui la scrittura di una storia ambientata nel mondo degli Shinigami è una mossa audace che potrebbe dare una ventata di freschezza narrativa inedita alla serie. Naturalmente, Tite Kubo non resta a guardare. L’autore originale ha curato personalmente la supervisione del testo e ha realizzato l’illustrazione di copertina, garantendo che l’estetica rimanga fedele al suo inconfondibile stile.

Proprio l’illustrazione di copertina è diventata subito virale. Ci mostra un Ichigo Kurosaki in una veste “delinquent-style” che riporta la mente ai primi capitoli del manga, quando le vicende erano più legate alla vita quotidiana del protagonista, prima che il mondo spirituale stravolgesse tutto. Questo ritorno alle origini, unito allo stile di Narita, crea un mix che promette di essere esplosivo.

Don’t Bleach My Fist 1 arriverà nelle librerie il prossimo 4 giugno 2026. Sarà interessante vedere come si incastrerà questo racconto nel panorama canonico della serie. Ryohgo Narita ha dimostrato in passato di saper maneggiare l’universo di Bleach con profondo rispetto, quindi le aspettative sono altissime. Se siete orfani delle avventure di Ichigo e cercate una lettura che sappia unire l’anima classica dell’opera con una narrazione più moderna e dinamica, questo nuovo volume potrebbe essere esattamente ciò che state aspettando. L’attesa è ufficialmente partita.