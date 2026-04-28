Yoshihiro Togashi: il genio che ha ridefinito il mondo dei manga compie 60 anni

Il 27 aprile 1966, a Shinjo, nasceva Yoshihiro Togashi. Sessant’anni portati con un talento immenso e, diciamocelo, con una capacità unica di far soffrire, gioire e attendere i propri lettori come nessun altro. È letteralmente impossibile parlare di lui senza citare pietre miliari come Yu degli spettri e, ovviamente, Hunter x Hunter. Opere che hanno ridefinito il genere battle-shonen, elevando lo standard di ciò che ci aspettiamo da una narrazione serializzata di alta qualità.

Togashi non è semplicemente un autore, è un architetto di mondi incredibilmente complessi. Con la storia di Gon, Killua e compagni, ci ha regalato il Nen, un sistema di poteri così raffinato che ancora oggi viene studiato dagli appassionati quasi fosse un testo sacro. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da pause lunghissime che ormai fanno parte del folklore del settore. Il suo famigerato mal di schiena è diventato un meme ricorrente, spesso declinato in ironiche battute da parte dei fan. Sappiamo bene che si tratta solo di goliardia, ma questa ironia è il riflesso di un affetto smisurato. Ci preoccupiamo per lui proprio perché non riusciamo a immaginare un mondo dei manga senza il suo tocco geniale.

Raggiungere sessant’anni è un traguardo importante. In un’industria dove i ritmi sono spesso disumani e logoranti, Togashi ha sempre cercato di mantenere intatta la propria visione artistica, anche a costo di fermarsi. Il desiderio collettivo dei fan, inutile negarlo, è quello di vedere un giorno il gran finale di Hunter x Hunter. Un epilogo che renda giustizia a tutti questi anni di attesa. Eppure, oggi il sentimento principale è la gratitudine. La speranza sincera è che Togashi possa godersi questo compleanno con serenità, senza acciacchi, magari concedendosi un po’ di riposo lontano da scadenze e capitoli. Buon compleanno, Sensei, grazie per aver cambiato per sempre il nostro modo di leggere.