Absolute Batman: la nuova cover che omaggia Luffy di One Piece

La serie Absolute Batman ha recentemente attirato l’attenzione dei lettori grazie a una serie di variant cover particolarmente innovative. L’ultimo numero in arrivo propone un tributo visivo al mondo dei manga, focalizzandosi in modo specifico su One Piece. L’illustrazione realizzata dall’artista Deathstar Soy, infatti, celebra l’opera di Eiichirō Oda attraverso un richiamo diretto a uno dei momenti più iconici della saga. Si tratta di un’operazione che sottolinea come il mito del Cavaliere Oscuro possa fondersi con l’energia dei grandi shonen, creando un prodotto unico capace di unire e sorprendere diverse generazioni di lettori.

La nuova illustrazione, che molti stanno già definendo come una delle cover più spettacolari di questo 2026, riprende in modo iconico la celebre posa del Gear 2 di Monkey D. Luffy. Vedere il Cavaliere Oscuro, solitamente cupo e monumentale, assumere la postura dinamica del capitano dei Pirati di Cappello di Paglia è un contrasto che funziona perfettamente. È un crossover visivo intelligente, ben realizzato e che dimostra quanta stima ci sia tra i due mondi, quello del fumetto americano e quello del manga giapponese.

Per chi volesse aggiungerla alla propria collezione, la situazione è piuttosto esclusiva. Questa cover sarà infatti distribuita tramite un drop speciale organizzato da Big Time Collectibles. Chi conosce bene come funzionano queste dinamiche sa che non c’è tempo da perdere. Il consiglio, per chiunque volesse tentare di accaparrarsela, è di tenere d’occhio i canali ufficiali e farsi trovare pronti al momento giusto, perché pezzi così finiscono sold-out in un battibaleno.

Operazioni di questo tipo sono fantastiche perché vanno oltre la semplice estetica. Riconoscere il richiamo al Gear 2 non è solo un esercizio di stile, ma un ponte che unisce due community enormi. Personalmente, trovo che questo genere di iniziative dia una marcia in più al collezionismo moderno, rendendo ogni numero un piccolo oggetto di culto. Se amate sia l’universo DC che i grandi manga, questa è un’occasione che non potete lasciarvi sfuggire.