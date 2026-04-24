Biblia Koshodō no Jiken Techō diventa un anime TV

Una delle serie mystery giapponesi più amate degli ultimi quindici anni sta per sbarcare finalmente in animazione.

Kadokawa ha annunciato che la serie di light novel Antiquarian Bookshop Biblia’s Case Files (Biblia Koshodō no Jiken Techō) di En Mikami diventerà una serie TV anime prodotta da CloverWorks, con debutto previsto nel 2027.

La notizia è doppiamente significativa.

Innanzitutto perché si tratta di un franchise che aspettava un adattamento animato da anni: nel 2017 erano stati annunciati sia un film live-action che un film anime, ma mentre il primo aprì nelle sale nel novembre 2018, il progetto animato non vide mai la luce e non ricevette ulteriori aggiornamenti.

Ora, finalmente, quella promessa trova compimento, non come film, ma come serie televisiva.

In secondo luogo perché CloverWorks è in ottima compagnia.

A dirigere l’anime è Mamoru Kanbe, già regista di SHOSHIMIN: How to Become Ordinary, Sound of the Sky e The Perfect Insider.

Le sceneggiature sono affidate a Toshiya Ono, che ha collaborato con Kanbe proprio in SHOSHIMIN e The Perfect Insider.

Il character design è di Jun Nakai, noto per il lavoro su NieR:Automata Ver 1.1a e Lord El-Melloi II’s Case Files.

Le musiche sono firmate da Takahiro Obata.

Un team con esperienza solida nel mystery e nel drama raffinato, esattamente il tono giusto per questo materiale.

Ma di cosa parla Biblia Koshodō?

Al centro della storia c’è Shinokawa Shioriko, proprietaria di una libreria di volumi antichi a Kamakura.

Schiva e riservata, Shioriko fatica a interagire con gli sconosciuti ma davanti ai libri si trasforma: diventa eloquente, appassionata e capace di risolvere misteri complessi dai dettagli più piccoli.

Al suo fianco c’è Goura Daisuke, un giovane che non riesce a leggere perché i libri gli danno le vertigini, ma che diventa il suo fedele protettore e assistente.

Insieme sciolgono enigmi nascosti tra le pagine dei volumi antichi, aiutando chi cerca risposte che non si aspettava di trovare.

La serie ha radici solide.

La light novel, avviata da En Mikami nel 2011, ha superato i 6,4 milioni di copie vendute ed è stata nominata al Japan Mystery Writers Association Award nelle categorie Long Story nel 2012 e nel 2014.

L’undicesimo volume è uscito nel marzo 2024. Ha già ispirato tre diversi adattamenti manga, una serie televisiva live-action nel 2013 e il citato film del 2018.

Per chi ama i mystery atmosferici, i protagonisti insoliti e le storie che ruotano attorno al valore dei libri, questa è una serie da tenere d’occhio.

Fonte: AnimeNewsNetwork