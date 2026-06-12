Grand Blue: svelato il trailer principale in vista della terza stagione

La spassosa e irriverente epopea universitaria di Iori Kitahara si prepara a tornare sul piccolo schermo con una nuova ondata di gag e avventure subacquee. In queste ore, lo staff della produzione ha voluto fare un gradito regalo ai fan pubblicando il trailer principale per la terza stagione di Grand Blue. Il trailer offre una ricca anteprima delle situazioni assurde che attendono i protagonisti nei prossimi episodi, accendendo i riflettori su una delle commedie più amate degli ultimi anni, tratta dal fortunato manga scritto da Kenji Inoue e disegnato da Kimitake Yoshioka.

Il trailer ufficiale permette inoltre di ascoltare per la prima volta i brani scelti per fare da colonna sonora a questa nuova tranche di puntate. La sigla di apertura si intitolerà “Natsuko” e sarà interpretata dal gruppo FUNKY MONKEY BΛBY’S, mentre la canzone di chiusura, intitolata “Hadaka no Mermaid”, vedrà alla voce la band MAMESHiBA NO TAiGUN. Entrambe le tracce promettono di catturare la tipica atmosfera estiva e scanzonata che da sempre caratterizza l’opera.

Dietro le quinte di questo nuovo capitolo troviamo importanti conferme nel comparto tecnico. La regia, la composizione della serie e la direzione del suono sono state affidate nuovamente all’esperto Shinji Takamatsu, mentre lo sviluppo delle animazioni vedrà la collaborazione tra lo studio ZERO-G e lo studio Liber. Il design dei personaggi è opera di Hideoki Kusama, mentre Yukari Hashimoto si è occupata delle musiche.

Per chi non la conoscesse, la storia ruota attorno a Iori, una matricola universitaria che si trasferisce in una cittadina di mare per iniziare gli studi. Il ragazzo sogna una vita da sogno, feste e incontri con splendide ragazze, ma finisce per alloggiare nel negozio di immersioni di suo zio. Qui verrà subito trascinato nel club di sub dell’ateneo, un gruppo decisamente fuori di testa dove le immersioni in mare si alternano a infinite feste a base di alcol.