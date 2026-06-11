Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life: confermata la data di debutto dell’anime

Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life, il nuovo anime tratto dal manga di Hekiru Hikawa, ha una data di debutto ufficiale: il 11 luglio 2026. La serie andrà in onda in Giappone sull’emittente ABC TV e sulle affiliate di TV Asahi nell’ambito del blocco programmazione Animazing!!!. Seguiranno le trasmissioni su AT-X il 12 luglio e su BS NTV il 13 luglio. Crunchyroll trasmetterà la serie in simulcast per il pubblico internazionale.

L’anime è prodotto da Liden Films, studio noto per diverse produzioni recenti nel panorama seinen e shonen. La regia è affidata a Hideyo Yamamoto. La composizione della serie è curata da Yukie Sugawara. Il character design porta la firma di Yousuke Okuda. Le musiche originali sono composte da Yukari Hashimoto e R.O.N.

Il cast vocale principale vede Jun Fukuyama nel ruolo del protagonista Ryusei Narukami, il NEET ex Signore dei Demoni. Akira Sekine doppia Meteor Hanaori, la studentessa liceale reincarnazione dell’eroe che lo sconfisse. Tra i personaggi secondari figurano Seena Hoshiki come Mako Satsuki, Hitomi Ueda nei panni di Marika Nagamori, Sora Tokui come Mana Kuraishi, Nene Hieda nel ruolo di Nemuto Takigawa, Rie Takahashi come Ayahime Takanashi, Hiromi Igarashi in quello di Eriko Asahina, Ayasa Ito come Moe Narukami e Yoko Hikasa nel ruolo di Sakura Rokudo.

La storia segue Ryusei Narukami, un giovane NEET che trascorre le giornate chiuso in casa a giocare ai videogiochi. In realtà è la reincarnazione del Signore dei Demoni di un altro mondo. La sua routine viene stravolta quando Meteor Hanaori, una studentessa liceale, si presenta direttamente nel suo appartamento. Meteor è la reincarnazione dell’eroe che lo aveva sconfitto in vita precedente e non ha alcuna intenzione di smettere di battersi contro di lui, nemmeno in questa nuova esistenza. La situazione si complica ulteriormente quando Ryusei ottiene un impiego come insegnante proprio nella scuola di Meteor, innescando una convivenza forzata tra i due ex rivali che si trasforma gradualmente in qualcosa di più. La serie appartiene al genere reverse isekai e romantic comedy, con un approccio che rovescia le convenzioni classiche del filone isekai: non è il protagonista a finire in un altro mondo, ma è il mondo fantastico a fare irruzione nella realtà moderna.

Il manga originale è scritto e disegnato da Hekiru Hikawa, già autore di Pani Poni. La serializzazione è iniziata sul magazine Monthly Morning Two di Kodansha il 23 agosto 2021. Sono attualmente disponibili 9 volumi tankōbon in Giappone, con il decimo in uscita il 22 luglio 2026. Inoltre, in lingua inglese, Seven Seas Entertainment ha annunciato la licenza della serie in formato omnibus 2-in-1, con il primo volume previsto per l’ottobre 2026.

Infine, per restare aggiornato su tutti i titoli della stagione estiva, consulta la nostra sezione dedicata agli anime estate 2026 e la nostra panoramica sugli migliori anime isekai.