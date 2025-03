Anime 2025: Calendario completo e novità su Crunchyroll

Gli anime 2025, il Calendario completo e le novità su Crunchyroll

La primavera 2025 porta con sé un’esplosione di nuovi anime su Crunchyroll! Ecco gli Anime 2025 con il Calendario completo e novità su Crunchyroll Dalla terza stagione dell’amato “Fire Force” all’atteso “My Hero Academia: Vigilantes”, passando per nuovi titoli originali come “Anne Shirley” e “Food for the Soul”. Questa stagione offre un mix eccezionale di ritorni attesi e nuove serie promettenti che soddisferanno ogni tipo di appassionato.

In questo articolo completo, esploreremo tutte le trame e le sinossi degli anime in arrivo su Crunchyroll questa primavera, fornendovi tutte le informazioni necessarie per pianificare le vostre maratone e non perdere nessun titolo imperdibile.

Indice dei contenuti

Calendario completo e novità su Crunchyroll

30 MARZO

The Unaware Atelier Meister (EMT Squared)

Kurt Rockhans è un gentile garzone di un eroico party, i Flaming Dragon Fang. Un giorno, viene cacciato dal suo gruppo e scopre di avere il grado più basso nelle abilità di combattimento. Per poter tirare avanti, Kurt prova vari lavori e scopre di possedere incredibili doti. Anche se non se ne era ancora reso conto, Kurt ha delle abilità di grado SSS in ogni campo tranne il combattimento, il che gli spalanca le porte per un nuovo viaggio. Doppiaggio: Inglese, spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano e tedesco.

1 APRILE

Once Upon a Witch’s Death (EMT Squared)

Meg Raspberry è un’apprendista strega che sta festeggiando il suo diciassettesimo compleanno. Ma Faust, il suo insegnante di magia e anche Strega Eterna dei Sette Saggi, le svela all’improvviso che lei morirà. Per rompere la maledizione della Sentenza di Morte, Meg dovrà creare il Seme della Vita utilizzando le lacrime di felicità di 1.000 persone. Accompagna Meg nei suoi viaggi mentre colleziona lacrime di gioia da tutti coloro che incontra, per ottenere la vita eterna! Doppiaggio: Inglese

(EMT Squared) Catch Me at the Ballpark! (EMT Squared)

Per fuggire dal suo stancante lavoro, Murata fugge in uno stadio di baseball. Durante le partite emozionanti c’è Ruriko, la gyaru fredda quanto la birra che serve che è in realtà un amore di ragazza, che lo tiene incollato alla sua poltrona. In quanto suo primo cliente abituale, Murata scopre il calore che si cela dietro la sua apparente freddezza e i loro divertenti e commoventi incontri accendono lo stadio e magari persino i loro cuori.

2 APRILE

The Beginning After the End (studio A-CAT)

Dopo la sua misteriosa morte, re Grey rinasce in Arthur Leywin nel magico continente di Dicathen. Malgrado la sua nuova vita riparta da bambino, gli resta la sua saggezza passata. Inizia a padroneggiare la magia e a forgiare la sua strada, col passare degli anni, e a correggere gli errori commessi nella sua vita precedente. Doppiaggio: Inglese e francese

(studio A-CAT) The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom (TROYCA)

Philia Adenauer proviene da una famiglia rinomata per dare da generazioni i natali a santi, nel regno di Girtonia. I santi combattono per proteggere l’umanità dai mostri e Philia si è sottoposta a un’educazione ferrea e a un addestramento per ottenere tale titolo. Dopo che il suo promesso sposo, Julius, rompe il loro fidanzamento, Philia viene venduta al regno di Parnacorta, per soldi. Riuscirà la sua patria a sopravvivere senza di lei?

(TROYCA) Please Put Them On, Takamine-san (LIDENFILMS)

La presidentessa del consiglio studentesco, Takane Takamine, è la più famosa alunna. Koushi Shirota non ha al contrario molti amici. Ma tutto cambia quando Koushi scopre per caso l’abilità di Takane di riportare indientro il tempo per modificare il passato, quando cambia la sua lingerie. Anche se dapprima era titubante, Koushi accetta di aiutare Takane e diventa il suo guardaroba, dispensando biancheria quando necessario.

3 APRILE – Anime 2025: Calendario completo e novità su Crunchyroll

WIND BREAKER Stagione 2 (CloverWorks)

L’idea di Sakura di cosa significhi stare in vetta inizia a cambiare. Dopo aver fatto nuove amicizie e aver incontrato nuovi nemici nel tempo passato al liceo Furin, si è fatto un’idea. Ora, tiene la testa alta per il suo grado di Capitano, combattendo per proteggere gli altri. Guarda Sakura mentre ascende da delinquente a eroica leggenda! Doppiaggio: Inglese, spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano, francese e tedesco.

(CloverWorks) The Brilliant Healer’s New Life in the Shadows (Makaria)

Cacciato perché “inutile”, il curatore autodidatta dei bassifondi Zenos trasforma il dispiacere in ribellione e apre una clinica segreta tra le ombre della città. Senza licenza, ma con una magia senza eguali, cura, conforta e risolve i problemi diventando in segreto una leggenda. Ma col crescere del suo potere, viene notato anche dal palazzo reale. Riuscirà a sconfiggere il fato e curare il mondo che lo aveva messo da parte? Doppiaggio: Inglese, spagnolo latinoamericano e portoghese brasiliano

4 APRILE

Fire Force Stagione 3 (David Production)

Shinra e la squadra stanno per scoprire il più grande mistero del mondo. Ma proprio mentre le altre Special Fire Force Company fanno fronte per scongiurare l’imminente disastro, Obi viene catturato dall’Esercito Imperiale di Tokyo e la Compagnia 8 è tacciata di tradimento. Braccati dall’Impero, devono lottare da soli per salvare Obi e fermare l’Evangelista, mentre un nuovo assassino e il corrotto Capitano Burns bloccano loro il passo. Doppiaggio: Inglese, spagnolo latinoamericano, portoghese brasiliano, francese, tedesco e italiano.

(David Production) Can a Boy-Girl Friendship Survive? (J.C.STAFF)

Il giuramento di eterna amicizia dei migliori amici Himari e Yu viene messo alla prova quando Yu rivede la sua prima cotta al liceo. Himari non aveva mai sperimentato l’emozione dell’amore e ora deve fare i conti con tali sentimenti. I loro sogni sogni condivisi e le loro tranquille giornate nel club di giardinaggio sono messi alla prova in questa storia d’amore, fiori e problemi sempre crescenti!

(J.C.STAFF) Bye Bye, Earth Stagione 2 (LIDENFILMS)

In un mondo di animali antropomorfi, Belle Lablac è l’unico essere umano. Non avendo zanne, pelliccia o scaglie, viene chiamata “senzavolto” e vive un’esistenza solitaria senza nessuno con cui identificarsi. Belle decide d’incamminarsi in un viaggio per ritrovare le sue origini, portando con sé Runding, una enorme spada lunga quanto lei. Non immagina nemmeno quante difficoltà incontrerà lungo la strada. Doppiaggio: Inglese, spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano e tedesco.

5 APRILE

To Be Hero X (BeDream)

Un mondo in cui gli spettacolari eroi sono osannati. Proprio lì, “la fede” crea i supereroi. Se qualcuno pensa di “saper volare” allora potrà farlo. Al contrario, se un supereroe perde la fiducua della gente, perderà anche i suoi poteri. La fiducia è un dato tangibile e la classifica degli eroi si basa su di essa. Ogni due anni, gli eroi più forti competono in un torneo. La loro esibizione decreta il loro nuovo “valore di fiducia” e si modifica la classifica. L’eroe assoluto che torreggia sugli altri nella classifica è chiamato “X”… Doppiaggio: Inglese, spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano, francese e tedesco.

(BeDream) Black Butler -Emerald Witch Arc- (CloverWorks)

Per volontà della regina, il tredicenne conte Ciel Phantomhive e il suo fedele maggiordomo demoniaco Sebastian Michaelis abbandonano la tetra Inghilterra del diciannovesimo secolo e si avventurano nella Germania meridionale, per investigare su una serie di misteriose morti. Secondo la leggenda, coloro che mettono piede nella foresta dei lupi mannari sono destinati a essere maledetti, ma Ciel e Sebastian sono determinati a scoprire la verità. Doppiaggio: Inglese, spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano, francese e tedesco.

(CloverWorks) SHOSHIMIN: How to become Ordinary Season 2 (Lapin Track)

Kobato decide di diventare un onesto e umile cittadino dopo dopo aver sperimentato l’amara esperienza conosciuta come “saggio lavoro”. Stringe un patto con Osanai, una compagna di classe che condivide il suo stesso obiettivo, e decidono di iscriversi al liceo per poi vivere esistenze tranquille. Ma per qualche ragione continuano ad avvenire intorno a loro eventi insondabili e disastri vari. Riusciranno Kobato e Osanai a vivere le loro vite ordinarie e pacifiche?

(Lapin Track) I’ve Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level Season 2 (Teddy)

Stai pronto ad altri racconti rilassanti! Azusa Aizawa è una potente strega che ha finalmente raggiunto il livello 99 e ora occupa le sue giornate con delle quest facilissime. La sua famiglia continua a crescere, mentre ai volti conosciuti si uniscono sfavillanti nuovi arrivati. Dalle scampagnate in spiaggia ai tornei di arti marziali, sei invitato a partecipare alle commoventi e spensierate avventure di Azusa. Doppiaggio: Inglese, spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano, francese, tedesco e russo.

(Teddy) Anne Shirley (The Answerstudio)

Nella stupenda isola di Prince Edward in Canada, un’orfana chiamata Anne Shirley viene mandata per sbaglio a Green Gables, la casa di Matthew e Marilla Cuthbert. Loro decidono comunque di adottarla e Anne trova amiciza, amore e e felicità nella sua nuova casa. Vivi la storia di una ragazza sincera e piena d’immaginazione e guardala crescere, vivere al college e tornare a casa una volta diventata una donna. Doppiaggio: Inglese, spagnolo latinoamericano e portoghese brasiliano

(The Answerstudio) GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS (SANZIGEN)

Sin Kiske, il proibito figlio di un’umana e un tipo di arma biologica chiamata Gear, vive in un mondo in cui la magia è stata soppiantata dalla scienza, mentre ancora le ferite della guerra dei Gear restano aperte. Mentre i suoi genitori stavano rompendo un taboo sposandosi, incontra una ragazza che nutre un profondo odio verso i Gear, e il loro incontro del destino rischia di capovolgere di nuovo il mondo.

(SANZIGEN) I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire! (Quad)

Dopo essere stato tradito da una vita onesta, Liam rinasce in un ampio impero interstellare con un obiettivo: essere il signore malvagio di quella galassia. Ma non importa quanto lui tenti di essere un tiranno, i suoi “malvagi” piani non fanno altro che portare alla pace, alla prosperità e ai fan adoranti. Il caos galattico, la magia e i mecha ti aspettano in questo ilare e raffazzonato racconto di un villain che non riesce a far altro se non essere amato. Doppiaggio: tedesco

(Quad) Classic★Stars (Platinum Vision)

Nella Gloria Private Academy, in cui nascono le stelle, Beethoven era un guerriero, finché la musica non lo ha scelto. Nella prestigiosa facoltà di musica, gli studenti che condividono il talento dei più famosi musicisti ereditano da loro i propri doni. Lui scambia i propri guantoni con gli spartiti musicali e si addentra in un mondo in cui le note musicali colpiscono più forte dei pugni, determinato a vincere la suprema competizione.

6 APRILE – Anime 2025: Calendario completo e novità su Crunchyroll

One Piece (Toei Animation) Ripresa dopo la pausa

Dopo il raid di Onigashima e la distruzione del regno di Lulusia, l’equipaggio di Cappello di Paglia arriva nella misteriosa isola di Egghead. Circondato dalla più avanzata tecnologia, incontrano il suo più geniale abitante, il Dr. Vegapunk. La sua ricerca ha attirato l’attenzione del Governo Mondiale, che invia il CP0 per fargli visita. Riusciranno Rufy e la sua ciurma a farcela e andarsene indenni?

(Toei Animation) WITCH WATCH (Bibury Animation Studio)

Morihito Otogi è un liceale che ha la forza di un orco. La sua vita è tranquilla finché non incontra la sua amica d’infanzia e strega in fase di formazione, Nico Wakatsuki, che si è trasferita lì. Nico è felice di averlo rivisto e fa di Morihito il suo famiglio. Ora, deve concentrarsi sulla sua missione di proteggere Nico dai pericoli previsti dalle profezie. I suoi mitici giorni ricolmi di problemi stanno per iniziare! Doppiaggio: Inglese

(Bibury Animation Studio) The Gorilla God’s Go-To Girl (Kachigarasu)

Sophia, la timida figlia di un conte, voleva solo vivere una vita tranquilla, ma la divinità Gorilla aveva altri piani per lei. Le viene donata una forza impareggiabile ed entra a far parte dell’ordine dei cavalieri reali, portando caos nella sua tranquilla esistenza. Ora deve barcamenarsi tra la scuola, la vita cavalleresca e il suo potere soverchiante. Chi immaginava che la forza del gorilla sarebbe stata tanto complicata? Doppiaggio: Inglese, spagnolo latino-americano, portoghese brasiliano, francese e tedesco.

7 APRILE

My Hero Academia: Vigilantes (Bones Film)

Koichi Haimawari è un noioso studente universitario che aspira a diventare un eroe, ma ha rinunciato al suo sogno. Sebbene l’80% della popolazione mondiale abbia poteri sovrumani chiamati Quirk, pochi vengono scelti per diventare eroi e proteggere le persone. Tutto cambia per Koichi quando lui e Pop☆Step vengono salvati dal vigilante Knuckleduster e vengono reclutati per diventare loro stessi vigilanti! Doppiaggio: Inglese, spagnolo latinoamericano, portoghese brasiliano, francese, tedesco, italiano e spagnolo castigliano.

(Bones Film) ZatsuTabi -That’s Journey- (Makaria)

Quando gli storyboard della aspirante mangaka Chika vengono rifiutati, mette da parte la scrivania per un’avventura! Armata di un eccentrico sondaggio sui social media, si incammina in un viaggio le cui destinazioni sono scelte dal pubblico. Dagli ilari contrattempi ai commoventi incontri, Chika trova ispirazione, amicizia e persino se stessa, una imprevedibile tappa alla volta.

(Makaria) Summer Pockets (feel.)

Hairi Takahara non pensava che avrebbe vissuto un’estate da sogno. Arrivato a Torishirojima per fare ordine tra gli effetti personali della sua defunta nonna, trova un mare senza fine, una tranquilla nostalgia e delle misteriose ragazze che ricercano cose difficili da raggiungere. Mentre si abitua alla vita dell’isola, ricordi dimenticati riaffiorano e trova ciò che non sapeva di aver perduto.

(feel.) #COMPASS2.0 ANIMATION PROJECT (Lay-duce)

Nel combat providence analysis system, “COMPASS2.0”, gli eroi incontrano gli umani in un luogo simile a un sogno. Gli eroi devono continuare a combattere per produrre l’energia necessaria a far funzionare il sistema. Uno di loro chiamato 13 è un piantagrane che rifiuta di trovare un partner. Quando 13 è quasi sul punto di essere cacciato, un nuovo giocatore chiamato Jin accetta di fare squadra con lui. Riusciranno insieme a portare la pace in #COMPASS2.0?

8 APRILE

The Shiunji Family Children (Doga Kobo)

La famiglia Shiunji, e i sette figli che ne fanno parte, vivono in una casa che si trova nel quartiere Setagaya di Tokyo. Il figlio maggiore, Arata, è stanco di essere comandato a bacchetta dalle sue cinque sorelle e sogna una vita senza di loro. Ma le cose cambiano quando il padre di Arata racconta una scioccante verità: Arata non ha un vero legame di parentela con le sue sorelle! I rapporti tra i fratelli saranno messi alla prova, alla luce di questa scoperta. Doppiaggio: Inglese, spagnolo latinoamericano e portoghese brasiliano

10 APRILE

A Ninja and an Assassin Under One Roof (SHAFT)

Tornando a casa da scuola, un giorno, Konoha Koga salva Satoko Kusagakure, una ninja fuggita dal suo villaggio. I suoi inseguitori fanno ben presto la loro comparsa alla ricerca di Satoko, ma vengono sgominati da Konoha. Come si scopre in quel momento, la discreta liceale è in realtà un’assassina. Inizia dunque la potenzialmente mortale convivenza di una ninja e un’assassina!

(SHAFT) Our Last Crusade or the Rise of a New World Season 2 (Studio Palette)

Dopo che Alice, Iska e Sisbell hanno sconfitto l’Object, tornano al palazzo Nebulis. Iska diventa la guardia personale di Sisbell, dopo aver stipulato un patto segreto, e si trovano sempre più vicini ogni giorno che passa. Alice ha delle fitte al cuore ogni volta che vede la sua sorella di battaglia insieme a Iska. Un’oscura cospirazione sta tessendo le sue trame e i tre si trovano nel fuoco incrociato. Ma riusciranno a scoprire la verità in tempo per evitare che scoppi una guerra totale? Doppiaggio: Inglese, spagnolo latinoamericano e portoghese brasiliano

11 APRILE

Teogonia (Asahi Production)

Gli umani combattono per difendere la propria patria dalle tribu di invasori semi-umani, in una guerra spietata. Col suo mondo inghiottito da una intensa guerra, il ragazzo del villaggio Lag chiamato Kai, si unisce alla lotta per difendere tutto quel che conosce. Dopo che i suoi compagni cadono uno dopo l’altro, Kai viene ferito e rammenta improvvisamente i ricordi di un’altra vita. Si dipana un racconto fantasy mentre il ragazzo scopre un mondo fatto di magia, mistero ed eroismo. Doppiaggio: inglese

12 APRILE

Food for the Soul (P.A.Works)

Un nuovo anime originale che mostra la vita ordinaria di cinque universitari che amano il cibo e vogliono gustarsi al massimo la vita universitaria.

(P.A.Works) mono (Soigne)

Quando tre ragazze fondono i rispettivi club scolastici, i loro viaggi insieme lungo il Giappone diventano il nuovo soggetto a cui un mangaka locale si ispira.

Ritorni attesi: le nuove stagioni

Calendario completo e novità su Crunchyroll

La stagione primaverile di Crunchyroll vede il ritorno di alcune serie molto amate dagli appassionati. Ecco le nuove stagioni in arrivo:

Fire Force Stagione 3 – La terza stagione dell’acclamata serie di David Production promette di portare la storia a nuovi livelli di tensione con la Compagnia 8 accusata di tradimento. WIND BREAKER Stagione 2 – Il viaggio di Sakura da delinquente a eroe continua in questa seconda stagione prodotta da CloverWorks. Black Butler -Emerald Witch Arc- – Il popolare franchise torna con un nuovo arco narrativo che porta Ciel e Sebastian nella Germania meridionale. Bye Bye, Earth Stagione 2 – Continua il viaggio di Belle Lablac, l’unica umana in un mondo di animali antropomorfi. SHOSHIMIN: How to become Ordinary Season 2 – La commedia slice of life torna con nuovi episodi delle avventure di Kobato e Osanai. I’ve Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level Season 2 – La rilassante vita di Azusa Aizawa continua con nuove avventure. Our Last Crusade or the Rise of a New World Season 2 – La storia di Alice, Iska e Sisbell continua con nuovi sviluppi romantici e politici. One Piece – L’immortale serie di Toei Animation riprende con l’arco di Egghead, dopo una breve pausa.

Nuove serie in arrivo

Tra le nuove serie più attese di questa stagione, spicca “My Hero Academia: Vigilantes”, uno spin-off dell’acclamato franchise che esplora il mondo dei vigilanti. Altre nuove serie promettenti includono:

Anne Shirley – Un adattamento del classico romanzo “Anna dai capelli rossi” prodotto da The Answerstudio. The Beginning After the End – Una storia di reincarnazione e redenzione ambientata in un mondo magico. Food for the Soul – Un nuovo anime originale di P.A.Works che esplora la vita universitaria attraverso il cibo. The Brilliant Healer’s New Life in the Shadows – Una storia di riscatto e magia curativa prodotta da Makaria. To Be Hero X – Un interessante concept che esplora il concetto di “fiducia” come fonte di potere per i supereroi.

Anime che proseguono dall'inverno 2025

Calendario completo e novità su Crunchyroll

Alcuni anime dell’inverno 2025 continueranno la loro messa in onda anche nella stagione primaverile:

Il monologo della speziale Stagione 2 (TOHO animation STUDIO and OLM) – Nuovi episodi ogni venerdì

(TOHO animation STUDIO and OLM) – Nuovi episodi ogni venerdì I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! (Bandai Namco Pictures) – Nuovi episodi ogni sabato

Serie con doppiaggio italiano confermato

Per gli spettatori italiani, è importante notare che al momento solo Fire Force Stagione 3 e My Hero Academia: Vigilantes hanno confermato il doppiaggio in italiano. Entrambe le serie sono titoli di punta dell’offerta primaverile, che riflette l’impegno di Crunchyroll nel portare contenuti di qualità al pubblico italiano.

FAQ

Quando iniziano gli anime della stagione primaverile 2025 su Crunchyroll?

Gli anime della stagione primaverile 2025 iniziano a essere trasmessi dal 30 marzo fino al 12 aprile 2025, con date di uscita specifiche per ogni serie.

Quali sono i ritorni più attesi della stagione primaverile?

I ritorni più attesi includono Fire Force Stagione 3, WIND BREAKER Stagione 2, Black Butler -Emerald Witch Arc-, e la ripresa di One Piece con l’arco di Egghead.

Quali nuove serie originali debuttano questa primavera?

Tra le novità più interessanti troviamo My Hero Academia: Vigilantes, Anne Shirley, The Beginning After the End, e Food for the Soul.

Quali anime avranno il doppiaggio in italiano?

Per ora, solo Fire Force Stagione 3 e My Hero Academia: Vigilantes hanno confermato il doppiaggio in italiano. Altre serie potrebbero aggiungersi in futuro.

Quando saranno disponibili gli episodi doppiati?

Le date di uscita degli episodi doppiati verranno annunciate successivamente, come specificato nel calendario ufficiale di Crunchyroll.

Quali anime continuano dalla stagione invernale?

Dalla stagione invernale 2025 continuano Il monologo della speziale Stagione 2 e I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths!

Quali sono gli orari di trasmissione?

Gli orari di trasmissione potrebbero variare e sono soggetti a modifiche. Per informazioni aggiornate, è consigliato consultare il sito ufficiale di Crunchyroll.

Conclusioni

Calendario completo e novità su Crunchyroll

La stagione primaverile 2025 di Crunchyroll offre un catalogo ricco e variegato, con qualcosa per ogni tipo di appassionato di anime. Dai ritorni attesi come Fire Force e Black Butler alle nuove serie promettenti come My Hero Academia: Vigilantes e Anne Shirley, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Con oltre 25 serie in simulcast e diversi titoli che riceveranno doppiaggi in varie lingue, Crunchyroll conferma il suo impegno nel portare gli anime giapponesi a un pubblico globale. Che siate fan di lunga data o nuovi appassionati, questa primavera promette di essere una stagione indimenticabile per gli amanti degli anime.

Nota: Orari e doppiaggio potrebbero essere soggetti a modifiche. La disponibilità potrebbe variare in base alla regione.