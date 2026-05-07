One Piece Day 2026: sondaggi mondiali e grandi annunci in arrivo

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. La nuova edizione del One Piece Day ha finalmente una data e un luogo: i fan di tutto il mondo si ritroveranno il 22 e il 23 agosto 2026 presso la prestigiosa cornice di Makuhari Messe, in Giappone. Ma non sarà una celebrazione come le altre. Stando alle prime indiscrezioni, questo weekend potrebbe segnare un vero e proprio punto di svolta per il franchise creato da Eiichirō Oda, con annunci destinati a lasciare il segno nei mesi a venire.

Si partirà sabato 22 agosto con una “Premier Eve”, una sorta di serata di gala introduttiva che preparerà il terreno per gli eventi del giorno successivo. Il clou della manifestazione, infatti, si terrà domenica 23 agosto, quando verranno finalmente svelati i risultati definitivi del sondaggio mondiale di popolarità. Scoprire quali personaggi hanno scalato la vetta delle preferenze globali non è solo una curiosità per i fan, ma spesso un indicatore di come la narrazione si stia evolvendo nel cuore dei lettori in ogni angolo del pianeta.

Tuttavia, l’attesa è spasmodica soprattutto per ciò che potrebbe bollire in pentola sul fronte degli adattamenti. Con il manga che si addentra sempre più nelle fasi cruciali della sua saga finale e il remake di WIT Studio già all’orizzonte, le aspettative per nuovi teaser o dettagli sul futuro dell’anime sono altissime. Gli esperti del settore suggeriscono che proprio durante questi due giorni potremmo ricevere conferme importanti sulla direzione che prenderà l’opera ora che il finale sembra, per la prima volta, un po’ più vicino.

Per chi volesse partecipare dal vivo, la caccia ai biglietti inizierà prestissimo. La prima fase della prevendita tramite lotteria aprirà infatti il 3 giugno. Per tutti gli altri, lo streaming sarà il punto di ritrovo universale per non perdere nemmeno un istante di questo evento. Preparatevi, perché la fine di agosto promette di essere elettrizzante per chiunque abbia il cuore rivolto verso la Rotta Maggiore.