Jujutsu Kaisen: Modulo giunge al termine, MAPPA celebra il finale con un trailer speciale

Il mondo creato da Gege Akutami continua a riservare sorprese, anche quando si tratta di progetti paralleli. L’uscita dell’ultimo volume di Jujutsu Kaisen: Modulo segna un momento davvero importante per tutti i fan della saga. È infatti uscito in Giappone il terzo e ultimo volume. Lo spin-off, illustrato dal talento di Yuji Iwasaki, ha saputo catturare l’attenzione portando i lettori in una dimensione temporale inedita, e per festeggiare la conclusione dell’opera, lo studio MAPPA ha deciso di fare le cose in grande.

Sul canale ufficiale YouTube di Jump è stato infatti pubblicato un video speciale d’eccezione, prodotto proprio dallo studio che ha reso celebre l’anime principale. La regia del corto è stata affidata a Shun Miyakawa, un nome che i fan più attenti ricorderanno per il suo lavoro magistrale sui disegni originali del film di Chainsaw Man – Reze Arc. Ad aumentare l’hype ci pensano le voci: nel trailer compaiono infatti Junya Enoki e Nobunaga Shimazaki, gli storici doppiatori di Yuji Itadori e Mahito, che prestano il loro talento per rendere il tributo ancora più immersivo.

Ma di cosa parla esattamente questa breve serie? Modulo ha debuttato su Weekly Shonen Jump a settembre 2025, proiettando i lettori nel futuro, precisamente nel 2086. Sono passati sessantotto anni dai tragici eventi del Culling Game e la società degli stregoni è profondamente cambiata. Al centro della narrazione troviamo Yuka e Tsurugi Okkotsu, due nuovi protagonisti la cui vita viene stravolta dall’incontro con Maru, un alieno umanoide dotato di poteri incredibilmente simili alla stregoneria jujutsu. Questa scoperta mette in discussione tutto ciò che l’umanità credeva di sapere sull’origine dell’energia malefica.

Mentre l’universo di Jujutsu Kaisen continua a espandersi tra passato e futuro, gli appassionati possono ingannare l’attesa recuperando le serie principali su Crunchyroll. Questo finale di Modulo chiude un capitolo affascinante, lasciando però aperta la porta a nuove riflessioni su cosa significhi davvero essere uno stregone in un mondo che non smette mai di evolversi.