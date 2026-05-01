Eventi

Comicon di Napoli: furto shock allo stand, sparisce un Umbreon da oltre 1.300 euro

Eleonora Masala 01/05/2026

article-post

L’entusiasmo per l’apertura del Comicon 2026 alla Mostra d’Oltremare è stato bruscamente interrotto da un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca a espositori e visitatori. Durante la giornata inaugurale di giovedì 30 aprile, il mondo del collezionismo è finito sotto i riflettori non per una vendita record, ma per un furto audace avvenuto presso lo stand di San Gennaro Cards, noto negozio napoletano. L’oggetto del desiderio, tristemente sottratto, è una carta Pokémon rarissima: un Umbreon VMAX in lingua cinese, appartenente all’espansione Nine Colors Gathering, con un valore di mercato che sfiora i 1.367 euro.

Alessandro, il titolare dello stand, ha vissuto momenti di vera frustrazione. Secondo quanto raccontato, sarebbe riuscito a individuare i presunti responsabili poco dopo il fatto, ma si è trovato davanti a un muro di gomma. I sospettati, infatti, hanno negato ogni accusa, sostenendo con estrema freddezza di aver acquistato quella stessa carta in un altro luogo. Un confronto teso che purtroppo non ha portato al recupero della refurtiva. In assenza di filmati che riprendessero l’istante preciso del furto, le forze dell’ordine presenti in fiera non hanno potuto procedere con il sequestro o il fermo dei soggetti, ma la vicenda ha preso una piega inaspettata nelle ore successive.

La carta è stata infatti ritrovata. I ladri l’avevano rivenduta immediatamente per 800 euro a un altro espositore, rimasto ignaro della provenienza illecita del pezzo. Una volta scoperta la verità, il collega ha restituito il prezioso pezzo ad Alessandro senza pretendere nulla. “Me l’ha riportata senza chiedere soldi, ma io lo ripagherò comunque”, ha dichiarato il titolare, visibilmente sollevato per il lieto fine.

Questa vicenda solleva interrogativi pesanti sulla sicurezza e sulla tutela dei commercianti in un settore, quello delle carte collezionabili, che sta vivendo una crescita esponenziale. Come sottolineato dallo stesso espositore, assicurare questi beni è quasi impossibile. Il valore delle carte è estremamente volatile e fluttua quotidianamente su portali come CardTrader, rendendo difficile per le compagnie assicurative stabilire un indennizzo fisso.

Non è purtroppo un caso isolato. Molti ricorderanno il colpo avvenuto lo scorso anno al Romics ai danni di CiccioGamer89, a cui fu sottratto un mazzo da 1.200 euro. In quella circostanza la Polizia riuscì a intervenire tempestivamente, restituendo il maltolto. Per Alessandro e il suo San Gennaro Cards, invece, il finale resta aperto e decisamente più amaro, confermando quanto sia fragile l’equilibrio tra la passione dei collezionisti e le mire dei malintenzionati.

Potrebbe interessarti anche

  • preview

    Più Libri Più Liberi 2025, tutte le anticipazioni della nuova edizione

    Mancano ormai poche settimane all’evento romano di Più Libri più Liberi nell’edizione 2025. Quest’anno la fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), si terrà da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre alla Nuvola nel quartiere EUR di Roma. Cinque giorni dedicati ai libri e alla lettura […]

    Alfredo Paniconi-Eventi

  • preview

    Saint Seiya Symphonic Adventure: il concerto ufficiale arriva a Milano

    Grandi notizie per chi ama I Cavalieri dello Zodiaco: il concerto ufficiale Saint Seiya Symphonic Adventure farà tappa anche in Italia. L’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile 2026 al Teatro Dal Verme di Milano, unica data italiana da segnare in agenda. Questa volta si festeggiano i 30 anni della serie Olimpea e il pubblico […]

    Eleonora Masala-Eventi

  • preview

    Premio Andersen 2025: i vincitori della 44esima edizione

    Anche quest’anno è arrivato l’attesissimo annuncio dei vincitori dell’ambitissimo Premio Andersen 2025. La rivista Andersen ha annunciato i vincitori di questa 44esima edizione del premio. Per chi non lo conoscesse, questo è il più ambito riconoscimento attribuito ai libri per ragazzi, ai loro scrittori, illustratori ed editori. Si tratta di un’occasione per valutare e riflettere […]

    Alfredo Paniconi-Eventi