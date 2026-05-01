Comicon di Napoli: furto shock allo stand, sparisce un Umbreon da oltre 1.300 euro

L’entusiasmo per l’apertura del Comicon 2026 alla Mostra d’Oltremare è stato bruscamente interrotto da un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca a espositori e visitatori. Durante la giornata inaugurale di giovedì 30 aprile, il mondo del collezionismo è finito sotto i riflettori non per una vendita record, ma per un furto audace avvenuto presso lo stand di San Gennaro Cards, noto negozio napoletano. L’oggetto del desiderio, tristemente sottratto, è una carta Pokémon rarissima: un Umbreon VMAX in lingua cinese, appartenente all’espansione Nine Colors Gathering, con un valore di mercato che sfiora i 1.367 euro.

Alessandro, il titolare dello stand, ha vissuto momenti di vera frustrazione. Secondo quanto raccontato, sarebbe riuscito a individuare i presunti responsabili poco dopo il fatto, ma si è trovato davanti a un muro di gomma. I sospettati, infatti, hanno negato ogni accusa, sostenendo con estrema freddezza di aver acquistato quella stessa carta in un altro luogo. Un confronto teso che purtroppo non ha portato al recupero della refurtiva. In assenza di filmati che riprendessero l’istante preciso del furto, le forze dell’ordine presenti in fiera non hanno potuto procedere con il sequestro o il fermo dei soggetti, ma la vicenda ha preso una piega inaspettata nelle ore successive.

La carta è stata infatti ritrovata. I ladri l’avevano rivenduta immediatamente per 800 euro a un altro espositore, rimasto ignaro della provenienza illecita del pezzo. Una volta scoperta la verità, il collega ha restituito il prezioso pezzo ad Alessandro senza pretendere nulla. “Me l’ha riportata senza chiedere soldi, ma io lo ripagherò comunque”, ha dichiarato il titolare, visibilmente sollevato per il lieto fine.

Questa vicenda solleva interrogativi pesanti sulla sicurezza e sulla tutela dei commercianti in un settore, quello delle carte collezionabili, che sta vivendo una crescita esponenziale. Come sottolineato dallo stesso espositore, assicurare questi beni è quasi impossibile. Il valore delle carte è estremamente volatile e fluttua quotidianamente su portali come CardTrader, rendendo difficile per le compagnie assicurative stabilire un indennizzo fisso.

Non è purtroppo un caso isolato. Molti ricorderanno il colpo avvenuto lo scorso anno al Romics ai danni di CiccioGamer89, a cui fu sottratto un mazzo da 1.200 euro. In quella circostanza la Polizia riuscì a intervenire tempestivamente, restituendo il maltolto. Per Alessandro e il suo San Gennaro Cards, invece, il finale resta aperto e decisamente più amaro, confermando quanto sia fragile l’equilibrio tra la passione dei collezionisti e le mire dei malintenzionati.