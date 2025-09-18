Eventi

Saint Seiya Symphonic Adventure: il concerto ufficiale arriva a Milano

Eleonora Masala 18/09/2025

article-post

Grandi notizie per chi ama I Cavalieri dello Zodiaco: il concerto ufficiale Saint Seiya Symphonic Adventure farà tappa anche in Italia.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile 2026 al Teatro Dal Verme di Milano, unica data italiana da segnare in agenda.

Questa volta si festeggiano i 30 anni della serie Olimpea e il pubblico potrà vivere qualcosa di speciale.

Musica e immagini si uniranno per portare sul palco i momenti più epici dell’anime, con un’orchestra sinfonica che suonerà dal vivo mentre sullo schermo scorreranno le scene più amate in alta definizione.

Saint Seiya Symphonic Adventure - Locandina

A rendere il concerto ancora più emozionante ci saranno due ospiti davvero importanti.

Da una parte Kazuko Kawashima, la voce lirica che ha contribuito a dare un’anima unica alle colonne sonore lavorando al fianco di Seiji Yokoyama, e dall’altra Kacky, storico cantante del gruppo Marina del Ray e vocalist ufficiale di Saint Seiya, che i fan ricordano soprattutto per le canzoni della saga di Hades.

I Cavalieri dello Zodiaco restano un vero classico, amatissimo da generazioni di fan.

Con più di 40 milioni di copie vendute e una fanbase che continua a crescere, qui in Italia hanno lasciato un segno enorme dagli anni ’90 e ancora oggi fanno battere forte il cuore dei fan di tutte le età.

A fare da colonna sonora a tutto questo ci sarà l’Ensemble Symphony Orchestra, una delle migliori in circolazione, che ha suonato con nomi come Andrea Bocelli e Sting.

Dal vivo promette di rendere ogni momento del concerto davvero speciale.

I biglietti si possono già prenotare su TicketOne, e per chi vuole vivere l’evento al massimo ci sono i pacchetti VIP: accesso alle prove, incontri con gli ospiti e gift bag esclusive.

Insomma, un’occasione unica per sentire la musica dei Cavalieri e rivivere le scene più iconiche dell’anime in modo davvero immersivo.

Potrebbe interessarti anche

  • preview

    Premio Andersen 2025: i vincitori della 44esima edizione

    Anche quest’anno è arrivato l’attesissimo annuncio dei vincitori dell’ambitissimo Premio Andersen 2025. La rivista Andersen ha annunciato i vincitori di questa 44esima edizione del premio. Per chi non lo conoscesse, questo è il più ambito riconoscimento attribuito ai libri per ragazzi, ai loro scrittori, illustratori ed editori. Si tratta di un’occasione per valutare e riflettere […]

    Alfredo Paniconi-Eventi

  • preview

    Più Libri Più Liberi 2024, tutte le anticipazioni della nuova edizione

    Manca ormai un mese o poco più all’evento romano di Più Libri più Liberi nell’edizione 2024. Quest’anno la fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), si terrà dal 4 al 8 dicembre. Come sempre questa manifestazione avrà luogo a Roma presso La Nuvola dell’Eur. Come ogni […]

    Alfredo Paniconi-Eventi

  • preview

    One Piece: il manga compie 25 anni, celebrazioni anche in Italia

    Toei Animation ha annunciato che Monkey D. Luffy si prepara a fare il suo ingresso in Europa per festeggiare il suo compleanno in grande stile e con tutti i suoi numerosi fan. Il manga One Piece di Eiichirō Oda compie infatti 25 anni e per l’occasione sarà festeggiato in cinque Paesi europei domenica 5 maggio. […]

    Federico Vascotto-Eventi