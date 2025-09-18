Saint Seiya Symphonic Adventure: il concerto ufficiale arriva a Milano

Grandi notizie per chi ama I Cavalieri dello Zodiaco: il concerto ufficiale Saint Seiya Symphonic Adventure farà tappa anche in Italia.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile 2026 al Teatro Dal Verme di Milano, unica data italiana da segnare in agenda.

Questa volta si festeggiano i 30 anni della serie Olimpea e il pubblico potrà vivere qualcosa di speciale.

Musica e immagini si uniranno per portare sul palco i momenti più epici dell’anime, con un’orchestra sinfonica che suonerà dal vivo mentre sullo schermo scorreranno le scene più amate in alta definizione.

A rendere il concerto ancora più emozionante ci saranno due ospiti davvero importanti.

Da una parte Kazuko Kawashima, la voce lirica che ha contribuito a dare un’anima unica alle colonne sonore lavorando al fianco di Seiji Yokoyama, e dall’altra Kacky, storico cantante del gruppo Marina del Ray e vocalist ufficiale di Saint Seiya, che i fan ricordano soprattutto per le canzoni della saga di Hades.

I Cavalieri dello Zodiaco restano un vero classico, amatissimo da generazioni di fan.

Con più di 40 milioni di copie vendute e una fanbase che continua a crescere, qui in Italia hanno lasciato un segno enorme dagli anni ’90 e ancora oggi fanno battere forte il cuore dei fan di tutte le età.

A fare da colonna sonora a tutto questo ci sarà l’Ensemble Symphony Orchestra, una delle migliori in circolazione, che ha suonato con nomi come Andrea Bocelli e Sting.

Dal vivo promette di rendere ogni momento del concerto davvero speciale.

I biglietti si possono già prenotare su TicketOne, e per chi vuole vivere l’evento al massimo ci sono i pacchetti VIP: accesso alle prove, incontri con gli ospiti e gift bag esclusive.

Insomma, un’occasione unica per sentire la musica dei Cavalieri e rivivere le scene più iconiche dell’anime in modo davvero immersivo.