Più Libri Più Liberi 2025, tutte le anticipazioni della nuova edizione

Mancano ormai poche settimane all’evento romano di Più Libri più Liberi nell’edizione 2025. Quest’anno la fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), si terrà da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre alla Nuvola nel quartiere EUR di Roma. Cinque giorni dedicati ai libri e alla lettura per un evento che coinvolgerà 569 editori da tutta Italia, con 700 appuntamenti e scrittori e scrittrici da tutto il mondo. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione ci sarà il 4 dicembre alle ore 10.30 e il programma è ancora una volta a cura di Chiara Valerio.

Il tema del 2025 è Ragioni e sentimenti, un modo per celebrare il 250° anniversario della nascita di Jane Austen con un riferimento esplicito al romanzo che ha aperto la strada alla narrativa moderna. Un viaggio per indagare, attraverso i libri, le persone che li hanno scritti, e soprattutto le persone che li hanno letti, se siamo ancora in grado di desiderare e di sperare. Una serie di scrittrici, scrittori, traduttrici, giornaliste, studiosi si alterneranno nel racconto della propria e altrui passione per una delle più grandi scrittrici mai esistite.

Più Libri Più Liberi 2025 – Gli eventi

All’interno della Nuvola, non mancheranno i momenti di incontro con tanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’informazione sul palco dell’Auditorium. Jovanotti sarà il protagonista di un incontro che delineerà un ritratto a tutto tondo di un artista che è nel flusso vocale del mondo, dalla canzone alla poesia, al ritmo dei pedali della sua bicicletta.

Zerocalcare presenterà il suo nuovo volume Nel nido dei serpenti con Marianna Aprile. Alessandro Barbero ci porterà dentro le tante versioni della vita di San Francesco d’Assisi. Il giornalista Marco Travaglio tratterà la tensione contemporanea tra guerra, pace e trasformazioni globali.

E poi Stefano Mancuso con Il cantico della terra, il libro in cui il neuroscienziato racconta la vita sulla terra attraverso il Cantico delle creature di San Francesco. Diego Bianchi ed Elena Stancanelli in un incontro dal titolo Raccontare la realtà: giornalismo e letteratura. Anna Foa invece sarà in dialogo con Francesca Mannocchi, su Chi ha perso la guerra in Palestina.

Sul palco dell’Auditorium andrà poi in scena lo spettacolo di teatro civile scritto e interpretato da Valentina Petrini, con musiche di Pasquale Filastò, Corpo a corpo. Quando la disobbedienza civile rompe l’assedio: un racconto sulla Striscia di Gaza come mare chiuso e confine invalicabile, simbolo di oppressione e lotta.

Gli appuntamenti in Auditorium dedicati ai più piccoli vedranno sul palco Jeff Kinney, autore bestseller del «New York Times». Lui sarà per la prima volta ospite di Più libri più liberi. Terrà un incontro per ragazzi in occasione dell’uscita di Diario di una Schiappa: Cotto a Puntino!, presentato con Valentina De Poli. Tra gli ospiti della fiera anche Pera Toons fumettista e youtuber, campione di freddure, che con il suo Missione risata si ritrova coinvolto in una missione segreta per salvare l’Universo.

La letteratura per ragazzi e ragazze, dai romanzi al fumetto

In occasione del passaggio a Roma della fiaccola olimpica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, un incontro sarà dedicato all’approfondimento dei valori dello sport. Ci penserà Antonio Funiciello, Enrico Lubrano e Carlo Paris a raccontarlo. Nicola Brunialti affronterà con ironia il rapporto tra genitori e figli in Parental fuori controllo. Sara Marconi reinterpreterà con delicatezza il classico Orgoglio e pregiudizio, accompagnata dalle illustrazioni di Ernesto Anderle e dal dialogo con Patrizio Papo Cossa.

Sarà presentato Elsa, bambina un excursus sull’infanzia di Elsa Morante scritto da Vanessa Roghi, Microrganismi e cambiamento climatico di Antonella Fioravanti. Inoltre, l’interessantissimo, Forbidden Music, la canzone segreta, pubblicato da Sinnos, libro in cui l’autrice Milvia racconta la forza della musica come linguaggio universale. Mentre Luisa Mattia ci inviterà a scoprire la poesia e la bellezza della parola con Il primo verso.

Eleonora Babbo e Vincenzo Galli presenteranno I resistosauri, un racconto divertente illustrato da Francesca Carabelli. L’illustratore Andrea Musso invece porterà in scena Gatto Killer Baby-sitter con un laboratorio creativo. Ci sarà inoltre il laboratorio Tessa Presidente a partire dal libro di Susanna Mattiangeli con le illustrazioni di Kanjano e le indagini ecologiche di Detective Rucola di Irma Ruggiero. Una doppia avventura tra mistero e fantasia che coinvolge i lettori più giovani in un’esperienza partecipativa e giocosa incentrata sul rispetto della natura.

A Più libri più liberi non mancherà molto spazio dedicato alla graphic novel. Quella tipologia di fumetti che vengono identificati con la particolare capacità di riuscire a parlare ad un pubblico adulto, unendo la forza visiva dell’arte al linguaggio profondo della letteratura. All’interno della rassegna verrà dato ampio spazio a questo linguaggio. Ci sarà Isabella Tiveron che presenterà Fine, tratto dal romanzo di Giuseppe Civati e Marco Tiberi.

Maicol&Mirco presenterà il nuovo mensile La fine del mondo, un progetto di alfabetizzazione al fumetto per lettori forti e lettori in erba allegato al quotidiano il manifesto. Seguiranno Michéle Fischels con Outline e Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo con Lyndon. Come il mare sotto la luna, opere che esploreranno la dimensione più visionaria del racconto illustrato.

Ci sarà poi il reading del libro Ave Maria piena di rabbia di Gloria Riggio, illustrato da Giulia Zanotto, Si torna sempre dove si è stati male di Isotta Santinelli. Il bellissimo Life Couch di Kalina Muhova, presentato insieme a Chiara Becchimanzi, dove il racconto disegnato si intreccerà alla comicità della stand-up comedy. Per concludere, Alice nel paese dei diritti di Mario Lodi e Daniele Novara, illustrato da Paola Colombo aka @pollaz. Un libro che unisce fantasia e impegno civile per trasmettere ai più giovani il valore della libertà.

Premio Strega Ragazze e Ragazzi e tanto altro ancora

Ovviamente ci sarà tutto questo e moltissimo altro. Infatti, come ogni anno A Più libri più liberi verranno proclamati i vincitori dell’edizione 2025 del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Come sempre, saranno tre le categorie di concorso. I premi vengono assegnati a libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia, anche in traduzione.

Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura promuovendone l’alto valore formativo. Il Premio è assegnato da una giuria composta da duemila studenti, fra i 6 e i 13 anni di età, di 259 scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia e all’estero. Insomma, una manifestazione proprio da non perdere, in particolar modo per gli amanti dei fumetti, ma anche della letteratura in generale.