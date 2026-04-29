Brawl Stars x My Hero Academia: i dettagli della nuova collaborazione

Supercell ha ufficialmente inaugurato la sua prima collaborazione con un franchise anime, introducendo l’universo di My Hero Academia all’interno di Brawl Stars. Questo crossover segna un’espansione significativa per il titolo, che dopo le passate esperienze con altre proprietà intellettuali di rilievo, approda ora nell’universo dell’animazione giapponese. L’evento arriva in un momento strategico. La conclusione dell’anime, avvenuta a fine 2025, ha lasciato nel pubblico un forte interesse nostalgico, rendendo questa partnership particolarmente tempestiva per il mercato globale.

Dal 28 aprile, i giocatori possono accedere a cinque nuove skin tematiche che reinterpretano i brawler attraverso i volti dei protagonisti del manga di Kohei Horikoshi. La cura nei dettagli è evidente: El Primo assume l’aspetto di All Might, una scelta che rispecchia la potenza fisica e l’impatto dei personaggi; Edgar si trasforma in Bakugo, mentre Fang adotta le sembianze di Deku. Completano il set Gus, che veste i panni di Tomura Shigaraki, e Janet, che interpreta Uravity. La produzione è stata affidata allo studio VCRWORKS, che ha realizzato un trailer animato ufficiale per presentare l’evento al pubblico.

Per quanto riguarda l’acquisizione, la skin di Uravity Janet è disponibile nel negozio, ma è possibile ottenerla gratuitamente partecipando alla sfida delle nove vittorie. L’evento si articola in tre diverse modalità di gioco: Knockout, Brawl Ball e Raffiagemma. I partecipanti hanno a disposizione un numero limitato di vite e devono completare tre vittorie per ogni modalità per riscattare la ricompensa. La sfida, attiva fino al 7 maggio, mette in palio anche diversi oggetti cosmetici, tra cui Gocce di Stelle, spray e spille esclusive, incentivando la partecipazione attiva della community.

Questa iniziativa si inserisce in un periodo di forte crescita per Brawl Stars, che continua a registrare risultati finanziari positivi. La collaborazione funge da ponte verso l’imminente stagione “Starr Patrol”, prevista per il 7 maggio. Grazie a questa mossa, Supercell rafforza il legame tra il gioco e la cultura pop, consolidando il suo posizionamento. Il crossover non rappresenta solo un’aggiunta estetica, ma una strategia ben definita per mantenere alto l’engagement in attesa dei futuri aggiornamenti stagionali.