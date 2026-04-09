Animal Crossing: la mossa che Nintendo deve fare per il prossimo capitolo

C’è una cosa che Animal Crossing: New Horizons fa quasi alla perfezione e che con un solo cambiamento potrebbe diventare il gioco cozy definitivo di questa generazione.

New Horizons è già tra i giochi più rilassanti mai realizzati. Si pianta una tenda su un’isola deserta, si pagano i debiti a Tom Nook, si decorano angoli di mondo con pazienza quasi meditativa. È terapeutico. Ma c’è un terreno, letteralmente, che Nintendo ha appena sfiorato e che merita di essere coltivato con ben altra dedizione: l’agricoltura.

L’aggiornamento 2.0 di New Horizons ha introdotto la possibilità di coltivare, comprare e vendere ortaggi. Una meccanica semplice, quasi accessoria. Eppure la risposta della community è stata entusiasta. Il segnale era chiaro, e Nintendo non dovrebbe ignorarlo nel prossimo capitolo per Nintendo Switch 2.

L’idea non è quella di trasformare Animal Crossing in un clone di Stardew Valley.

Sarebbe un errore. Il franchise ha una sua identità precisa: ritmo lento, tempo reale, personalizzazione spinta, interazione con i villaggi e questa identità va preservata.

Ma aggiungere una fattoria vera, con colture stagionali, sistemi di irrigazione, obiettivi a lungo termine e un ciclo economico legato alla produzione agricola, sarebbe perfettamente coerente con quello che la serie già fa.

La chiave, però, starebbe nella struttura.

Il prossimo Animal Crossing potrebbe funzionare su due livelli distinti: una fattoria da gestire e una città da abitare. La prima offrirebbe tutto il ciclo produttivo tipico delle farming sim: semina, raccolta, vendita, potenziamento degli attrezzi. La seconda manterrebbe il cuore social della serie, con villaggi che si muovono secondo le proprie routine, negozi, eventi stagionali e la familiarissima dinamica del debito con Tom Nook.

Solo che questa volta i soldi per saldare il mutuo arriverebbero davvero dal sudore dei campi, non dalla vendita compulsiva di conchiglie.

È un loop narrativo che funziona: si finisce una lunga giornata di lavoro nei campi e poi ci si incammina verso la città per vedere cosa stanno facendo i propri vicini. Questo ritmo (produzione, pausa, socialità) è esattamente il tipo di struttura che tiene i giocatori agganciati per centinaia di ore senza mai diventare stressante.

Il genere cozy vive di farming sim.

Stardew Valley ha riportato in vita l’intero settore quasi da solo. Da allora il mercato si è riempito di cloni e varianti, molti riusciti. Nintendo, però, non ha ancora un vero farming simulator nel suo catalogo. Animal Crossing è la risposta naturale a questa mancanza ha già gli strumenti, ha già la community, ha già il tono giusto.

Serve solo il coraggio di fare il passo successivo.

FONTE: Comicbook