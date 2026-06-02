My Hero Academia e la Nazionale giapponese insieme per i Mondiali 2026

Il legame tra i manga e il calcio nipponico si stringe ancora una volta in vista dei Mondiali del 2026. Per celebrare i dieci anni della serie animata di My Hero Academia, è stata ufficializzata una nuova collaborazione con la Nazionale di calcio del Giappone. Per l’occasione, i canali ufficiali hanno pubblicato una speciale illustrazione promozionale che mostra Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki, Shota Aizawa e Hawks con indosso la divisa blu dei Samurai, la stessa che i calciatori useranno sul campo.

L’intera operazione si muove sotto lo slogan di due frasi emblematiche: “Ancora più in là — PLUS ULTRA” e “Il panorama più bello del 2026”. Si tratta di motti che celebrano concetti profondi come l’affrontare le difficoltà contando sui propri compagni di squadra e il superare costantemente i propri limiti per andare avanti. Valori che da sempre guidano i giovani eroi della UA Academy ma che descrivono benissimo anche la mentalità della Nazionale giapponese, una squadra che sul campo non smette mai di lottare e di sfidare se stessa puntando a traguardi sempre più alti.

La chicca assoluta per i collezionisti riguarda però il merchandise ufficiale. Sarà infatti possibile acquistare una replica della maglia che la squadra indosserà durante i Mondiali 2026, personalizzata sul retro con il logo del decimo anniversario dell’anime e con i nomi dei cinque personaggi coinvolti. Gli appassionati potranno così scegliere la divisa di Izuku Midoriya con la scritta “DEKU”, oppure quelle di “BAKUGO”, “SHOTO”, “AIZAWA” e “HAWKS”.

Un’opportunità davvero unica per unire la passione sportiva all’amore per una delle saghe animate più iconiche degli ultimi anni, portando lo spirito degli eroi direttamente sul terreno di gioco. Questa unione tra sport e animazione lascerà sicuramente il segno nel cuore dei fan, che ora attendono solo di conoscere i canali di distribuzione e i prezzi per potersi accaparrare questi pezzi da collezione unici nel loro genere.