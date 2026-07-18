One Piece e KPop Demon Hunters tra i più visti nel 2026 su Netflix

Arrivato il report su cosa hanno guardato gli abbonati su Netflix tra gennaio e giugno 2026, notiamo subito due nomi in Top 10: One Piece (serie tv live action) e KPop Demon Hunters. A onor del vero, non si tratta di una vera e propria classifica ma delle ore di visione dedicate a determinati prodotti dagli abbonati al servizio.

Per Netflix, l’engagement prende forma nei “momenti della verità”: quando una persona prende il telecomando o il cellulare, sceglie un contenuto scoperto sul servizio e preme Play. Viene misurato l’engagement non solo in base alla quantità di ore di visione, ma anche alla qualità dell’esperienza che la piattaforma offre ai suoi abbonati.

Il successo dipende anche dalla capacità di proporre una programmazione varia, capace di rispondere a gusti e stati d’animo diversi. Il report mostra che il pubblico ha guardato oltre 97 miliardi di ore di contenuti su Netflix nel primo semestre del 2026: il dato più alto mai registrato in un semestre, distribuito tra generi e lingue diverse.

Cosa hanno guardato gli abbonati su Netflix tra gennaio e giugno 2026?

Netflix dichiara di aver osservato una crescita per le stagioni precedenti di serie come One Piece (69M di visualizzazioni complessive), The Night Agent (63M per tutte le stagioni), Virgin River (54M per tutte le stagioni) e Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (59M per tutte le stagioni).

I film d’animazione si stanno affermando come veri e propri successi del catalogo. Swapped – Al tuo posto ha raggiunto 131 milioni di visualizzazioni nel semestre ed è sulla buona strada per diventare il secondo film d’animazione originale più visto di sempre, dopo KPop Demon Hunters (130M), che continua a mantenere una posizione di rilievo, classificandosi al quarto posto nonostante l’uscita avvenuta oltre un anno fa.

I titoli in lingua diversa dall’inglese rappresentano oltre un terzo delle ore di visione su Netflix, con le produzioni di Corea del Sud, Giappone e Spagna tra le più viste.

● La Corea del Sud continua a distinguersi con un’offerta di grande impatto, che comprende titoli come Lezioni vere (48M), Come si dice amore? (29M), The Art of Sarah (26M), La mia nobile nemica (16M) e la seconda stagione della serie di successo I segugi (24M).

● Le produzioni giapponesi continuano a conquistare il pubblico con storie originali come Andrai all’Inferno S1 (10M) e I peccati di Kujo S1 (9M).

Qui sotto la Top 10: