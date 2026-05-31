Eiichirō Oda visita il set di One Piece: l’abbraccio con Iñaki e il disegno nella neve

Se siete fan di One Piece, preparatevi a emozionarvi perché è spuntato in rete un video davvero pazzesco direttamente dal set del live-action di Netflix. Il papà dell’opera, Eiichirō Oda in persona, ha fatto una visita a sorpresa sul set della terza stagione, e le immagini che stanno girando sui social sono pura magia per gli occhi. Appena arrivato, l’attore Iñaki Godoy, che interpreta Luffy, gli è andato incontro per abbracciarlo forte, accogliendolo con un caloroso benvenuto direttamente in giapponese. È stato un momento incredibilmente genuino, quasi come se il capitano dei Mugiwara fosse uscito dalle pagine del manga per ringraziare di persona il suo stesso creatore.

Durante la sua permanenza, Oda si è goduto l’incredibile atmosfera delle riprese e ha persino lasciato un regalo speciale per tutta la troupe, improvvisando un bellissimo disegno di Luffy direttamente sulla neve fresca del set. Questo piccolo dietro le quinte ha fatto subito il giro del web, scatenando i commenti dei fan di tutto il mondo. Vedere il papà dell’opera così coinvolto ed entusiasta fa capire quanto ci tenga a questa serie e, soprattutto, quanto si fidi delle persone che stanno portando in vita la sua storia.

La terza stagione, incentrata proprio sulla grandiosa battaglia di Alabasta, arriverà su Netflix nel corso del 2027. L’attesa è ancora parecchio lunga e la curiosità di vedere come adatteranno scenari desertici e personaggi iconici è alle stelle. Eppure, vedere il creatore originale così unito e complice con gli attori e l’intera produzione fa capire quanto amore ci sia dietro a questo progetto. Questo viaggio sul set non fa che confermare la promessa iniziale, la serie continuerà a essere curata nei minimi dettagli sotto l’occhio vigile del maestro. Non ci resta che metterci comodi e aspettare i prossimi aggiornamenti, ma le premesse per qualcosa di leggendario ci sono davvero tutte.