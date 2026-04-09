One Piece: la stagione 3 del live action uscirà nel 2027

Per il live action di One Piece sono arrivate novità che riguardano una delle saghe più attese. È stato confermato che la terza stagione, intitolata La battaglia di Alabasta, arriverà nel 2027 su Netflix.

Guardando a come sono state adattate le prime stagioni, era facile immaginare che prima o poi si sarebbe arrivati proprio ad Alabasta. E non è una parte qualsiasi della storia. È uno di quegli archi che molti fan ricordano subito, sia per quello che succede sia per quanto incide sui personaggi.

Portare questa saga in live action non è una cosa da poco. Parliamo di una storia ricca di scontri, intrighi politici e momenti che hanno segnato i fan nel tempo. Sarà interessante vedere come verranno adattati elementi così ampi e complessi, soprattutto considerando le aspettative che si sono create dopo le stagioni precedenti.

Uno degli aspetti più curiosi riguarda proprio il modo in cui verranno gestiti i personaggi coinvolti in questa parte della storia. La saga di Alabasta introduce figure fondamentali e sviluppa dinamiche che diventano centrali nel viaggio di Monkey D. Luffy e della sua ciurma. Non è solo una questione di combattimenti, ma anche di rapporti, scelte e conseguenze.

Il fatto che sia già stata indicata una finestra di uscita nel 2027 dà anche un’idea dei tempi di produzione, probabilmente necessari per rendere al meglio un arco narrativo di questo tipo. L’adattamento live action ha dimostrato di voler prendersi il tempo giusto per costruire ogni stagione, senza correre troppo.

Con Alabasta all’orizzonte, la serie entra in una fase ancora più importante. E per chi conosce già questa parte della storia, è facile immaginare quanto possa essere interessante rivederla in una versione completamente nuova. Soprattutto perché è uno di quegli archi che tanti fan aspettavano di vedere adattato fin dall’inizio, e che potrebbe davvero fare la differenza nel modo in cui verrà percepita questa stagione.