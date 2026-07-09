Promise Me the Spotlight: il manga di Jun Wakatsuki diventa un anime

Il manga Promise Me the Spotlight di Jun Wakatsuki avrà un adattamento anime televisivo. L’annuncio è arrivato l’8 luglio 2026 tramite l’apertura del sito ufficiale della serie. Insieme all’annuncio è stata pubblicata una teaser visual con i due protagonisti, Koichi Okuta e Mizuki Natsuno, e un’illustrazione celebrativa dell’autore.

Studio di animazione, cast doppiatori, staff tecnico e data di uscita non sono ancora stati comunicati.

Il titolo originale giapponese è Watashi o Sentā ni Suru to Chikaimasuka?. Il manga è pubblicato da Kodansha. La serializzazione è partita il 17 novembre 2022 su Shōnen Magazine Edge. Dopo la chiusura della rivista nell’ottobre 2023, la serie si è trasferita sulla piattaforma digitale Magazine Pocket, dove prosegue ancora oggi. Il sesto volume tankōbon è uscito il 9 luglio 2026, il giorno dopo l’annuncio dell’anime. Kodansha distribuisce il manga in inglese sulla piattaforma digitale K Manga.

La storia è una commedia romantica ambientata nel mondo delle idol giapponesi. Koichi Okuta è un liceale fan del gruppo Melty Strawberry. La sua preferita è Mizuki Natsuno, soprannominata Zukki: membro del gruppo da anni, è di gran lunga la meno popolare. La sua personalità fredda allontana i fan, e circolano voci sulla sua imminente uscita dal gruppo.

Un giorno Koichi scopre che suo padre si è risposato con la madre di Mizuki. I due diventano fratellastri e si ritrovano a convivere. Koichi vede Mizuki scoraggiata e pronta a lasciare il mondo dello spettacolo. Le promette di farla diventare la center del gruppo, la posizione di maggior rilievo e visibilità. Mizuki accetta la scommessa: se ci riuscirà, lo sposerà.

Da quel momento i due lavorano in tandem per scalare le classifiche di popolarità interne a Melty Strawberry, dove la cosiddetta “Eternal Center” Awayuki Shiroi occupa da sempre la posizione di vertice.

Infine sottolineiamo che il mondo delle idol è un territorio che il medium anime ha esplorato in modo sempre più approfondito negli ultimi anni. Oshi no Ko ha mostrato le zone d’ombra dell’industria, raggiungendo traguardi di vendita storici e confermando quanto il pubblico sia sensibile a storie ambientate dietro i riflettori. Promise Me the Spotlight sceglie invece i toni della commedia romantica shōnen, con una struttura narrativa centrata sulla convivenza forzata e sulla crescita professionale della protagonista.