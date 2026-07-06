Studio TRIGGER annuncia il quarto progetto di Hiroyuki Imaishi e Kazuki Nakashima

Studio TRIGGER ha ufficialmente annunciato un nuovo progetto originale. Il regista Hiroyuki Imaishi e lo sceneggiatore Kazuki Nakashima sono di nuovo insieme. L’annuncio è arrivato il 5 luglio 2026 durante il panel di Studio TRIGGER all’Anime Expo 2026 di Los Angeles. Si tratta del quarto progetto della loro collaborazione allo studio, dopo Tengen Toppa Gurren Lagann, Kill la Kill e Promare.

Per ora titolo, visual, sinossi e data di uscita rimangono sconosciuti. Studio TRIGGER ha confermato che il progetto è in produzione, ma che è ancora in una fase iniziale. Ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito.

Imaishi e Nakashima sono tra i nomi più riconoscibili dell’animazione giapponese contemporanea. Il loro sodalizio ha prodotto titoli che hanno lasciato un segno profondo nel medium. Tengen Toppa Gurren Lagann è uscito nel 2007, quando entrambi lavoravano ancora per Gainax. La serie ha ridefinito il genere mecha con le sue proporzioni cosmiche e la sua energia visiva incontenibile. Dopo la fondazione di Studio TRIGGER nel 2011, la collaborazione è continuata con Kill la Kill (2013-2014), serie TV d’azione in cui moda, combattimento e provocazione visiva si mescolano in modo riconoscibile. Il terzo lavoro insieme è stato il film Promare (2019), primo lungometraggio originale dello studio, con una storia di vigili del fuoco e mutanti che controllano il fuoco, una colonna sonora di Hiroyuki Sawano e una direzione artistica distintiva.

Come già anticipato in passato su MangaForever, Studio TRIGGER da tempo lavora su progetti non annunciati. Questa volta la conferma è arrivata direttamente dal palco dell’Anime Expo davanti al pubblico internazionale.

Studio TRIGGER è uno degli studi più attivi del settore. Il 2026 ha già portato la seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners, sviluppata insieme a CD PROJEKT RED con una storia inedita e un nuovo cast di protagonisti, con la sigla “10:15 Saturday Night” dei The Cure. Sempre durante l’Anime Expo 2026, TRIGGER ha anche annunciato la seconda stagione di Delicious in Dungeon, prevista per ottobre 2027 e che ripartirà dal capitolo 53 del manga, l’arco “First Floor Interlude”, con il design di Falin aggiornato per avvicinarsi maggiormente all’originale a fumetti.

Imaishi è uno dei registi più caratteristici dell’industria. Il suo stile è riconoscibile: animazione ad alta energia, composizioni dinamiche, ritmo visivo serrato, personaggi sopra le righe. Ogni suo progetto porta un’estetica da action che spinge costantemente i limiti tecnici e narrativi. Nakashima porta a questi lavori una scrittura che mescola epicità e ironia, con dialoghi che oscillano tra il grandioso e il grottesco in modo deliberato e preciso.

Inoltre, il sodalizio tra i due ha un peso specifico nell’industria. Ogni annuncio che li riguarda muove aspettative molto alte sia in Giappone che nel mercato internazionale. Il fatto che questo quarto progetto sia stato scelto come annuncio di punta del panel TRIGGER all’Anime Expo 2026, in un evento che ha visto anche la presenza di Cyberpunk: Edgerunners 2 e Delicious in Dungeon 2, dice già molto sulla centralità che lo studio attribuisce a questo lavoro.

Infine, ricordiamo che Studio TRIGGER è stato fondato nel 2011 da Hiroyuki Imaishi e Masahiko Otsuka, entrambi provenienti da Gainax. Nel corso degli anni lo studio ha costruito una identità autoriale precisa, con titoli come SSSS.Gridman, BNA: Brand New Animal, Darling in the FranXX (in co-produzione con CloverWorks) e, recentemente, Cyberpunk: Edgerunners e Delicious in Dungeon.

