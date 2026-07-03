ELECEED: primo trailer ufficiale e cast completo per l’anime in arrivo nel 2027

L’anime di ELECEED ha un primo trailer ufficiale e un cast di doppiatori. L’annuncio è arrivato il 2 luglio 2026, durante l’Anime Expo 2026 di Los Angeles.

Il webtoon è scritto da Son Jeho, già autore di Noblesse, e illustrato da ZHENA. La serie è in pubblicazione su Naver Webtoon dal 2018 e conta oltre 1,7 miliardi di visualizzazioni a livello globale. È disponibile in più di dieci lingue, tra cui italiano, inglese, francese e spagnolo.

La trama segue Jiwoo, un ragazzo dai riflessi sovrumani che usa i propri poteri in segreto per aiutare il prossimo. Un giorno incontra Kayden, un potente combattente rimasto intrappolato nel corpo di un gatto sovrappeso. I due si trovano coinvolti in un mondo nascosto popolato da esseri Risvegliati, con organizzazioni, scontri e segreti da scoprire.

La produzione è affidata a DandeLion Animation Studio, già noto per The First Slam Dunk. La regia è di Hiroshi Nishikiori (Honey Lemon Soda, IDOLiSH7 the Movie). La composizione della serie è curata da Yousuke Kuroda, sceneggiatore di My Hero Academia. Il character design è affidato a Minami Sakura (Gridman Universe). Le musiche sono composte da Taku Iwasaki.

Il cast di doppiatori comprende: Junya Enoki nel ruolo di Jiwoo Seo, Tasuku Hatanaka in quello di Wooin, Setsuji Sato come Dr. Delein, Hayato Dojima nel ruolo di Jisuk Yoo e Shizuka Ito come Jiyoung Yoo, leader dell’organizzazione Mythos.

Lo staff tecnico comprende anche la supervisione dell’animazione affidata a Minami Sakura e Masato Kato, la direzione artistica di Mayu Imaichi, il color design di Haruko Nobori, la direzione della fotografia di Yojiro Yamane e il sound director Takatoshi Hamano.

La data di uscita originariamente prevista per il 2026 è stata posticipata. L’anime debutterà all’inizio del 2027. La distribuzione sarà gestita da Crunchyroll, che trasmetterà la serie a livello internazionale. Il primo trailer ufficiale è già disponibile su YouTube.

Inoltre, ELECEED è il secondo grande adattamento anime tratto da un webtoon di Son Jeho, dopo Noblesse, che nel 2020 ricevette una serie televisiva prodotta da Production I.G. Su MangaForever è già disponibile la notizia originale dell’annuncio dell’adattamento.

Infine, il trend dei webtoon coreani adattati in anime continua a crescere. Dopo il successo di Solo Leveling su Crunchyroll, ELECEED si prepara a portare in animazione uno dei titoli più seguiti della piattaforma Naver Webtoon a livello globale.

