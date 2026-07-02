Hana Yori Dango Ultimate Deluxe Edition 1: il ritorno del re degli shojo in una veste da collezione – Recensione

Ci sono manga che non invecchiano mai. Anche a distanza di decenni, riprendere in mano certe pagine fa venire i brividi proprio come la prima volta. Quando si nomina Hana Yori Dango, il capolavoro indiscusso di Yoko Kamio, non stiamo parlando di un titolo qualunque, ma di un pezzo di storia della cultura pop giapponese. Questo manga ha praticamente reinventato le regole del genere shojo moderno, dando vita a serie tv famosissime in tutta l’Asia e incollando allo schermo e alla carta milioni di appassionati nel mondo. Ecco perché il ritorno dell’opera in Italia si trasforma in un appuntamento imperdibile per gli amanti dei manga.

La trama di questo primo volume ci catapulta immediatamente tra i corridoi della Eitoku, un istituto privato d’élite frequentato esclusivamente dai figli delle famiglie più ricche e influenti del paese. In questo nido di squali si muove Tsukushi Makino, una ragazza di umili origini che è riuscita a iscriversi solo grazie ai sacrifici enormi dei suoi genitori. Il suo piano iniziale è elementare: tenere la testa bassa, evitare i guai, non dare nell’occhio e diplomarsi senza troppi scossoni. Peccato che la realtà della scuola sia dominata dai famigerati F4 (i Quattro Fiori), un gruppo composto dai quattro ragazzi più ricchi, belli e intoccabili dell’istituto, guidati dal carismatico e arrogante Tsukasa Domyoji. Chiunque osi opporsi a loro riceve il temuto “cartellino rosso”, un invito ufficiale al bullismo di massa da parte di tutta la scuola. A causa di un disguido e per difendere un’amica, Tsukushi finirà dritto nel mirino del gruppo, dando il via a una guerra aperta fatta di orgoglio, colpi di scena e sentimenti inaspettati.

La forza travolgente di questo inizio risiede proprio nella caratterizzazione della protagonista. Tsukushi non è la classica eroina indifesa che aspetta di essere salvata. È un’erba infestante, tenace e impossibile da estirpare, capace di rispondere colpo su colpo alle angherie dei suoi persecutori. Il contrasto sociale e psicologico tra la sua determinazione e la mentalità viziata di Domyoji crea una tensione narrativa pazzesca, che non annoia mai e spinge a girare le pagine una dopo l’altra. I disegni di Yoko Kamio in questo primo albo mostrano lo stile tipico degli anni Novanta, con tratti netti, espressivi e un’attenzione maniacale per le espressioni dei volumi, capaci di trasmettere perfettamente la rabbia, l’umiliazione e la rivalsa dei personaggi.

A portare in Italia questa nuova e attesissima edizione extra lusso ci pensa Planet Manga, l’etichetta di Panini Comics, che risponde alle richieste dei collezionisti con un formato imponente e curato. Il prezzo di copertina è di 14,90€, una cifra motivata dalla qualità generale del prodotto. Il formato grande permette finalmente di godersi al meglio le tavole originali, la qualità della carta è eccellente e la solidità del volume garantisce un’esperienza di lettura nettamente superiore rispetto alle vecchie edizioni tascabili del passato. Inoltre, la presenza di pagine a colori e una traduzione rivista rendono il volume un pezzo da esposizione perfetto per la propria libreria.

In conclusione, il primo volume della serie getta le basi per un viaggio lunghissimo e intenso. Nonostante le dinamiche scolastiche iniziali possano sembrare crude in alcuni passaggi legati al bullismo, la crescita interiore dei protagonisti e l’evoluzione dei loro rapporti rendono questa lettura un tassello obbligatorio per chiunque voglia capire da dove nascono i moderni intrecci romantici dei manga attuali. Promosso a pieni voti, un acquisto obbligato per gli amanti delle grandi storie che ha segnato un’epoca.