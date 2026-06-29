Gorgonia Koral Edition: quando il mito si tinge di passione, destino e sfumature Boys’ Love – Recensione

Il panorama del fumetto italiano di stampo orientale continua a riservare sorprese straordinarie, dimostrando una maturità artistica e narrativa che non ha nulla da invidiare alle produzioni estere. Tra i progetti che negli ultimi tempi hanno saputo catturare l’attenzione dei lettori spicca indubbiamente Gorgonia, l’intensa opera nata dalla sinergia creativa tra Cristina Kokoro ed Eleonora Gatta. Dopo il grande riscontro ottenuto con la prima tiratura, il volume è tornato sugli scaffali a maggio 2026 grazie alla prestigiosa Koral Edition. Si tratta di una nuova veste cartonata da collezione, arricchita da un’illustrazione di copertina completamente inedita, pensata per celebrare una storia che ha fatto della reinterpretazione mitologica il suo punto di forza.

Ciò che rende questo titolo un piccolo gioiello editoriale è la capacità di prendere un pilastro della cultura classica e stravolgerlo con intelligenza. Tutti conoscono la leggenda di Perseo, il semidio figlio di Zeus che decapita Medusa per ordine del re Polidette. La narrazione tradizionale ci ha sempre abituati a una rigida divisione tra l’eroe senza macchia e il mostro spaventoso dallo sguardo di pietra. Gorgonia scardina completamente queste fondamenta, partendo da un presupposto affascinante: e se il mito che è arrivato fino a noi fosse incompleto? E se i frammenti perduti nel tempo nascondessero una verità molto più complessa, legata a sentimenti proibiti e personaggi dimenticati dalla storia ufficiale?

La trama si focalizza sulle esistenze intrecciate di tre giovani ragazzi: Koral, Perseo e Medusa. Le loro vite, apparentemente distanti, finiscono per collidere sotto la regia occulta degli dei dell’Olimpo, in particolare della dea Atena, che muove i fili della vicenda come se si trovasse davanti a una scacchiera. Quello che comincia come un sincero rapporto d’infanzia e di amicizia si evolve rapidamente in qualcosa di molto più profondo e totalizzante. Le autrici scelgono la chiave del Boys’ Love per sviscerare la psicologia dei protagonisti, trasformando il legame tra i giovani in un amore puro, viscerale e drammatico. Una passione così forte e totalizzante da essere percepita quasi come una maledizione dalle stesse divinità, gelose o spaventate da un sentimento che sfugge al loro controllo.

La sceneggiatura gioca costantemente sul contrasto tra il libero arbitrio dei protagonisti e l’ombra opprimente del Fato. Come ricorda giustamente una delle frasi cardine dell’opera, “nulla possono gli uomini contro la volontà del Fato e degli dei”. Questa perenne sensazione di ineluttabilità dona al fumetto un’atmosfera struggente e malinconica, tipica delle grandi tragedie greche, dove lo spettatore (in questo caso il lettore) assiste impotente alla corsa dei personaggi verso il proprio destino. Nonostante la forte componente romantica, la storia non scade mai nel banale o nel già visto. L’intreccio gestisce i ritmi in modo impeccabile, spingendo a leggere il volume tutto d’un fiato.

I disegni e la cura estetica della Koral Edition valorizzano appieno l’ottimo lavoro di caratterizzazione. Il formato cartonato dona stabilità e importanza al tomo, giustificando il prezzo di 25,00 € per un’edizione pensata per durare nel tempo e fare splendida figura in libreria. L’espressività dei volti e la fluidità delle tavole riescono a trasmettere la tensione drammatica e la sensualità dei momenti più intimi, creando un perfetto connubio tra la delicatezza estetica del genere e la violenza intrinseca del contesto mitologico.

In conclusione, questa nuova edizione rappresenta l’acquisto ideale sia per chi aveva perso la prima uscita, sia per chi desidera stringere tra le mani una versione definitiva di un’opera coraggiosa. Cristina Kokoro ed Eleonora Gatta hanno dimostrato che il retaggio classico può ancora parlare al pubblico contemporaneo se supportato da un’idea solida e da un sincero trasporto emotivo. Se amate i retelling mitologici capaci di osare e le storie d’amore profonde, questo volume vi travolgerà con la forza di un destino a cui è impossibile sottrarsi.