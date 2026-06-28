Aoashi Stagione 2: novità su sigle, numero di episodi e debutto a ottobre

Il panorama degli anime sportivi si appresta ad accogliere uno dei ritorni più attesi da parte degli amanti del calcio e delle grandi storie di formazione. La produzione di Aoashi ha infatti rotto il silenzio sulla seconda stagione della serie, rilasciando una sfilza di aggiornamenti che spaziano dalla visual ufficiale fino ai dettagli sulla colonna sonora, confermando che i nuovi episodi debutteranno ufficialmente il prossimo 4 ottobre.

Questo secondo capitolo si svilupperà attraverso una struttura solida: la prima parte della stagione comprenderà dodici episodi, all’interno di una programmazione complessiva che ne prevede ventiquattro totali. Ad accompagnare le imprese sul campo da gioco saranno due nomi di spicco della musica giapponese. La sigla di apertura sarà infatti affidata alla carica rock della band 10-FEET, mentre la chiusura sarà firmata dalla sensibilità della cantautrice Ai Higuchi. Per scaldare i motori prima dell’autunno, il progetto volerà a Los Angeles il 3 luglio per l’Anime Expo 2026, dove si terrà un panel speciale condotto dal celebre content creator Gigguk e da Jay D. Legend, durante il quale il produttore Junichi Katsutani mostrerà un’anteprima video esclusiva con sequenze inedite e svelerà un annuncio speciale.

Sul fronte tecnico, la realizzazione delle animazioni rimane nelle mani sicure dello studio TMS Entertainment, con la regia affidata a Kazuki Yokoyama e la composizione della serie curata da Masahiro Yokotani. La storia riprenderà le fila dell’apprezzato manga originale di Yugo Kobayashi, ripartendo dal percorso di Ashito Aoi. Il giovane calciatore della prefettura di Ehime, dopo aver superato i primi provini grazie all’intuizione dell’allenatore Tatsuya Fukuda, continuerà la sua faticosa scalata nelle giovanili della J-League per dimostrare il proprio grezzo talento visivo e tattico. In Italia, le nuove puntate saranno disponibili in streaming su Crunchyroll, la piattaforma che ha già ospitato la prima stagione e che permetterà di seguire da vicino la crescita sportiva e umana del protagonista nel tentativo di rivoluzionare il mondo del calcio giovanile.